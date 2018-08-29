شاهد .." زلة لسان" تكشف علاقة نظام بشار بإسرائيل

29 أغسطس 2018 - 02:22 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "زلة لسان" لنائب وزير دفاع النظام السوري، تكشف علاقة مثيرة بإسرائيل.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً واسعًا علي منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق الإعلامي السوري بسام جعارة علي حسابه علي تويتر قائلا: "تابعوا كيف تتطور العلاقة مع الجمهورية الإسرائيلية الإيرانية".

ويظهر مقطع الفيديو نائب وزير الدفاع العميد محمود عبد الوهاب الشوا، عن علاقة النظام بإيران، قائلا: "نحن دائما على تعاون والعلاقات مستمرة وفي تطور يومًا بعد يوم، علاقاتنا مع الجمهورية الإسرائ.."، قبل أن يستدرك "مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن العلاقات مع إيران "قديمة ومستمرة، وفي المستقبل متوقع لها آفاق أكبر".

وأثار الفيديو تعليقات ساخرة من قبل ناشطين سوريين معارضين لنظام الأسد، والذين اعتبروا المسئول السوري "صدق في زلة لسانه"، في إشارة إلى "علاقات خفية بين دمشق وتل أبيب".

وأوضح الناشطون أن الشوا جزء من منظومة تتهم جميع خصومها بالعمالة لإسرائيل، "بينما هي على تنسيق معها، بحسب قولهم.

يذكر أن العميد الشوا (66 عاما) عين نائبًا لوزير الدفاع عام 2016، وقبلها كان نائبا لرئيس هيئة الأركان.

الفيديو: