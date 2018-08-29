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ديلي ميل:

المصيف قد يؤدي للإصابة بالسرطان

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أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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كشفت دراسة حديثة عن أن العطلات المصيفية تؤثر على صحة الفرد بشكل عام وجيناته الوراثية بشكل خاص، ومن الممكن أيضًا أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان.

بحسب دراسة ديلي ميل، فإن البشرة تصاب باستمرار بواسطة الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة، التي تعيث فسادا على الحمض النووي الخاص بك في العطلات

وأكدت الدراسة، أن مسألة الأشعة فوق البنفسجية لا ينبغي أن تؤخذ بخفة، حيث إن شخص من كل 5 أمريكيين يتطور سرطان الجلد في حياتهم، أكثر من أي سرطان آخر بسبب ذلك.

وتابعت الدراسة، عليك أن تتذكر معدلات سرطان الجلد القاتلة والتي تكون في مستويات قياسية عندما تصطدم بالشاطئ واختتمت الدرا سة، أن حمامات الشمس والتواجد عل الشاطئ يسبب حزمة من الضرر بسبب الأشعة فوق البنفسجية مما قد يزيد احتمال الإصابة بسرطان الجلد.


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