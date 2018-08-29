والدة المتهم بقتل طفليه تكشف لـ"المصريون" مفاجآت

29 أغسطس 2018 - 02:24 م

"أبني كداب .. مش مصدقة إن محمود يعمل كده ..كان بيخاف عليهم من الهواء الطاير " .. كلمات قالتها والدة المتهم بقتل طفليه بالدقهلية محمود نظمى، عقب علمها بأعترافة بمقتل طفليه:"كل اللي حصل دة كدب وتضليل استحالة أبني يعمل في أولادة كده متابعا كان بيحبهم حب هيموتهم ليه ".

وأكدت الأم فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" إن تغير أعترف نجلها بعد أختفائة من تشيع جثمان صغاره قائلة :"محمود كلامه أتغير من يوم وليلة الأول كان بيقول أن راجل ميعرفوش قابلة في الملاهي وأخذة بالأحضان مدعى أن كان يجمعهم فصل واحد منذ الطفولة وجاءت سيدة منتقية وأختطافت الأطفال من خلفه وهربت هاربة ،وتابعت بعد ذلك فوجئت بأعترافة بقتلهم وألقأئهم من أعلي كوبري فارسكور بنهر النيل مؤكدة بتورط شخصيات هامة في مقتل أحفادها :"الموضوع في لغز كبير وجزء مش مفهوم وله علاقة بناس مهمة وكبيرة في البلد " منوها أنهم تلقوا تهديدات كثيرة بالقتل من بعض المسئولين والشخصيات الهامة تحذرهم من التحدث مع الصحافة والإعلام مرة أخري وإغلاق القضية.

"مع السلامة ياتياتا ..بابا رايح يفسحنا في الملاهي وراجعين تاني عشان ناخد اللحمة ".. قبل مايتخطفه بساعتين كانوا عندي علشان يعيده عليا ويقوليلي كل سنة وأنتي طيبة".. أخر الكلمات التي قالها الطفلين "ريان _ومحمد " لجدتهم قبل مرافقتهم والدهم للذهاب إلي منطقة الملاهي التي تبعد عن منزلهم حوالي "20دقيقة "تقريبا لتنزه في أول أيام عيد الأضحى المبارك الملاهي.

تقول عفاف محمد والدة "محمود نظمي " المعروف إعلاميا بـ"المتهم بقتل طفليه" وإلقائهم في النيل بمدينة "ميت سلسيل أن المتهم وصغاره كانوا متواجدين معها قبل وقع الحادث بساعات قليلة وأخبرها باصطحابهم الملاهي وعودتهم مرة أخري لأخذ نصيبهم من الأضحية .

وتستكمل والدة المتهم لـ"المصريون أثناء تواجدها داخل منزله بمنطقة "ميت سلسيل" التابعة لـ"محافظة الدقهلية لمعرفة تفاصيل الجريمة النكراء التي هزت جميع أرجاء المحافظة ،: " تلقيت اتصال هاتفي من زوجة نجلي تخبرني بأن زوجها أخبرها باختطاف الطفلين" أتصل بمراتة وهو بيصوت وقالها العيال مش لاقيهم ياسماح ..أتخطفوا مني في الملاهي ".



وتتابع الجدة :" علي الفور توجهنا إلي مدينة الملاهي ووجدنا محمود في حالة انهيار شديدة بسبب اختطاف أبنائه".

وتستكمل الجدة حديثها قائلة:"في اليوم التالي وتحديدا الساعة 3 ونص عصرا تلقينا اتصال هاتفي من قسم شرطة "دكرنس " لأخبارنا بالعثور علي الطفلين" ريان 3 سنوات ،ومحمد 5 سنوات " غارقان علي سطح مياه نهر النيل المتواجد بمدينة فارسكور".

وأشارت والدة المتهم بقتل طفليه بالدقهلية إلي أن المهندس حسام الدين زهران رئيس لجنة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بمحافظة الدقهلية زاره بعض الأشخاص المجهولة والغير معلومة داخل منزلة ووجه له العديد من التهديدات من بينها قتل أولادة وزوجته أذا تحدث في القضية لافتا :"إلي أن رئيس لجنة حقوق الإنسان متضامن مع نجلها لتأكده من برئته وقام بكتابة منشور علي صفحة الخاصة عبر "فيس بوك "ولم يمر ساعات قليلة علي التدوين وكانت الصفحة أغلقت وتم تحذيره بالابتعاد عن القضية نهائيا .

وأختمت جدة الأطفال حديثها مخاطبة رئيس الجمهورية بالنظر إلي هذه القضية ورجوع حق أحفادها "ريان ومحمد "ا ومعاقبة المتهم الرئيسي وجميع المتورطين في قتلهم.

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