والدة المتهم بقتل طفليه لـ"المصريون": "ابني كذاب"

29 أغسطس 2018 - 02:24 م

"ابني كداب.. مش مصدقة إن محمود يعمل كده.. كان بيخاف عليهم من الهواء الطاير"، كلمات قالتها والدة المتهم بقتل طفليه بالدقهلية، محمود نظمى، عقب علمها باعترافه بقتل طفليه، حيث أضافت "كل اللي حصل ده كدب وتضليل استحالة ابني يعمل في أولاده كده، كان بيحبهم حب هيموتهم ليه".

وأكدت أم المتهم بقتل طفليه، فى تصريحات لـ"المصريون"، أن تغييرًا اعترى نجلها بعد اختفائه من تشييع جثمان صغاره، قائلة: "محمود كلامه اتغير من يوم وليلة، الأول كان بيقول إن راجل ميعرفوش قابله في الملاهي وأخذه بالأحضان مدعيًا أنه كان يجمعهم فصل واحد منذ الطفولة وجاءت سيدة منتقبة واختطفت الأطفال من خلفه وفرت هاربة".





وأضافت "بعد ذلك فوجئت باعترافه بقتلهما وإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بنهر النيل"، مؤكدة تورط شخصيات مهمة في مقتل أحفادها.

وتقول عفاف محمد والدة المتهم "محمود نظمي" المعروف إعلاميًا بـ"المتهم بقتل طفليه" وإلقائهما في النيل بمدينة "ميت سلسيل"، إن المتهم وصغاره كانوا متواجدين معها قبل وقوع الحادث بساعات قليلة وأخبرها باصطحابهما للملاهي وعودتهم مرة أخرى لأخذ نصيبهم من الأضحية.

"الموضوع فيه لغز كبير وجزء مش مفهوم وله علاقة بناس مهمة وكبيرة في البلد"، لافتة إلى أنهم تلقوا تهديدات كثيرة بالقتل من بعض المسئولين والشخصيات الهامة وتحذرهم من التحدث مع الصحافة والإعلام مرة أخرى وإغلاق القضية.

"مع السلامة يا تيتا.. بابا رايح يفسحنا في الملاهي وراجعين تاني عشان ناخد اللحمة".. كانت هذه آخر كلمات الطفلين مع جدتهما، قبل مرافقة والدهما للذهاب إلي منطقة الملاهي التي تبعد عن منزلهم حوالي "20 دقيقة" للتنزه، متابعة "كانوا عندي علشان يعيدوا عليا ويقوليلي كل سنة وأنتي طيبة".

وتستكمل والدة المتهم لـ"المصريون"، أثناء تواجدها داخل منزلها بمنطقة "ميت سلسيل" التابعة لـ"محافظة الدقهلية: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من زوجة نجلي تخبرني بأن زوجها أخبرها باختطاف الطفلين، حيث اتصل بزوجته وهو يصرخ وقال لها العيال مش لاقيهم ياسماح اتخطفوا مني في الملاهي".

وتتابع الجدة: "على الفور توجهنا إلى مدينة الملاهي ووجدنا محمود في حالة انهيار شديدة بسبب اختطاف أبنائه".

وتستكمل الجدة حديثها قائلة: "في اليوم التالي وتحديدا الساعة 3 ونص عصرا تلقينا اتصالًا هاتفيًا من قسم شرطة دكرنس لإخبارنا بالعثور على الطفلين، ريان 3 سنوات، ومحمد 5 سنوات، غارقان علي سطح مياه نهر النيل المتواجد بمدينة فارسكور".

وأشارت والدة المتهم بقتل طفليه بالدقهلية، إلى أن المهندس حسام الدين زهران، رئيس لجنة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بمحافظة الدقهلية، زاره بعض الأشخاص المجهولة وغير المعلومة داخل منزله ووجهوا له العديد من التهديدات من بينها قتل أولاده وزوجته إذا تحدث في القضية، لافتا إلى أن رئيس لجنة حقوق الإنسان متضامن مع نجلها لتأكده من براءته وقام بكتابة منشور على صفحة الخاصة عبر "فيس بوك "ولم يمر ساعات قليلة على التدوين وكانت الصفحة أغلقت وتم تحذيره بالابتعاد عن القضية نهائيا.

واختتمت جدة الأطفال حديثها مخاطبة رئيس الجمهورية بالنظر إلى هذه القضية ورجوع حق أحفادها "ريان ومحمد" ومعاقبة المتهم الرئيسي وجميع المتورطين في قتلهم.