ضبط 4 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى حدائق القبة

29 أغسطس 2018 - 02:56 م

تمكنت شرطة التموين من القبض على صاحب مخزن بحوزته 4 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى حدائق القبة.

تلقى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة معلومات تفيد بأن"عصمت.ع.ا" 44 سنة صاحب مخزن لتجهيز وتعبئة اللحوم يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم، دواجن" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المخزن على 2 طن و460 كيلو دواجن، 952 كيلو لحوم و دهون، 231 كيلو لحوم مستوردة، 220 كيلو رومى ، طن أرز.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك وتولت النيابة العامة التحقيق.