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عبد الغني: "الجبلاية" عايز يشيلنى أزمة صلاح

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مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة
مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة

إيمان هاني

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هاجم مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، أعضاء مجلس الجبلاية، قائلاً: "المجلس عايز يشيلني أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي".

وأضاف عبد الغنى خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر الجبلاية: "أنا اللى هاجمت اللاعب على تويتر وأنا أصلا معنديش حساب على تويتر من الأساس".

وتابع: "في ناس في اتحاد الكرة عايزة تخلص على مجدى عبد الغنى بس مجدى عبد الغنى مش هيخلص".

وأجرى أعضاء الجبلاية اتصالات مع عبد الغني لإقناعه بالتراجع عن عقد المؤتمر الصحفي، إلا أنه رفض تنفيذ الطلب، لتوضيح بعض الحقائق الخاصة بوجود حساب مزيف باسمه على موقع "تويتر" نشر تغريدات له على غير الحقيقة بشأن أزمة الجبلاية مع محمد صلاح.


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