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حيلة غريبة لرجل أقنع سيدة لممارسة الجنس

قضايا وحوادث

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وكالات

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أقدم عامل على خداع سيدة وإجبارها على ممارسة الجنس معه لإنقاذه من الموت، حيث ادعى أنه على وشك الموت والوسيلة الوحيدة لإنقاذه هي ممارسة الجنس معه في نيوزلندا.

وأمام المحكمة اعترف المتهم أنه خدع السيدة حيث أنه أُجبر على شرب السم القاتل، من أجل إكراهها على ممارسة الجنس معه وإلا فسيموت، بحسب ما نشره موقع "LBC ".

وبحسب صحف محلية فإن الرجل  أقر بالجريمة بتهمة الاعتداء وممارسة الجنس تحت التهديد.

وذكرت تقرير الشرطة أن الرجل اخترع قصة وأوهم السيدة أنه تعرض للضرب وأجبر على شرب السم، وأن العلاج الوحيد لتخليص نفسه من الموت نتيجة هذا التسمم القاتل المزعوم كان من خلال "طريقة خاصة" عليه تطبيقها قبل 48 ساعة من أجل التعرق لإخراج المواد الكيميائية من جسمه.

وعندما اقتنعت المرأة بممارسة الجنس معه للمرة الأولى، وضع مخططًا ثانياً وهددها بنشر صورها وهي عارية للاستمرار في إكراهها.


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