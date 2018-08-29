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تجديد حبس ربة منزل ألقت بطفليها في البحر اليوسفي 15 يومًا

قبلي وبحري

المتهمة
المتهمة

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النيابة العامة

ربة منزل

تجديد حبس

مركز المنيا

قررت اليوم، الأربعاء، نيابة مركز المنيا بإشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، تجديد حبس" الشيماء-ص"، ربة منزل، مُتهمة بإلقاء طفليها داخل ترعة البحر اليوسفي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بقيام سيدة تدعي "الشيماء. ص. ع - 24عاما" بإلقاء طفليها كل من: "محمد رجب. ض 5 سنوات"، وهاني 6 أشهر"، داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسي التابعة لقرية صفط الخمار.

وتم إنقاذ الطفل الأول "الرضيع" قبل غرقه، فيما جرف التيار الطفل الكبير وقد انتشلته قوات الإنقاذ النهري جثة هامدة بعد مرور ساعات.

وأفادت التحريات الأولية، بأن هناك خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها ويدعي "رجب. ض - 33 عاما"، وأنها دائمة الشكوى من معاملته السيئة، حيث يرفض أن تذهب لزيارة أسرتها.


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