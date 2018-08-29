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حقيقة صادمة لفيديو حقق 5 ملايين مشاهدة

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حقيقة صادمة لفيديو حقق 5 ملايين مشاهدة
حقيقة صادمة لفيديو حقق 5 ملايين مشاهدة

عبد القادر وحيد

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اسبانيا

مخبز

مقطع فيديو

هجوم أفارقة

حقيقة صادمة

انتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هجوم مهاجرين أفارقة علي مخبز بأسبانيا وتفريغ جميع محتوياته.

الفيديو حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أوروبا ، والذي أظهر مهاجرين أفارقة يهاجمون مخبزة في إسبانيا ويسرقون كل محتوياتها.

التليفزيون العربي كشف حقيقة الفيديو المتداول وأنه نشر منذ عام 2015 وأنه ليس في إسبانيا ، ولكنه داخل مقهي بمدينة بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.

وأضاف موقع التليفزيون العربي علي حسابه علي تويتر أن الفيديو تم استخدامه أكثر من مرة وأن أول ظهور له كان في منتصف ديسمبر 2015 ، حيث وظف ضد المهاجرين أو طالبي اللجوء وأنهم قاموا بتفريغ محتويات مخبز داخل أسبانيا بعد أن تم اسضافتهم فيه ، لكن حقيقة الفيديو تظهر غير ذلك.
الفيديو:

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