بدء الكشف الطبي لطلاب «جامعة المنيا» 9 سبتمبر

29 أغسطس 2018 - 03:21 م

استهل مجلس جامعة المنيا المنعقد برئاسة الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جلسته بالوقوف دقيقة حدادًا على روح فقيد الجامعة الدكتور أحمد شحاتة، عميد كلية التربية، داعين الله له أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدين أن الجامعة فقدت نموذجًا للأستاذ الجامعى الجاد والمتميز.

وأشار الدكتور "محمد جلال"، إلى أن الجامعة ستبدأ فى الكشف الطبى لطلابها المستجدين فى التاسع من سبتمبر القادم، طبقاً للجداول المعلنة عن مواعيد الكشف لكل كلية، وعقد مؤتمرات طلابية وأنشطة مصاحبة للكشف الطبى بالكليات، إلي جانب استعدادات الجامعة بوضع خطة تتضمن أفكارًا مبتكرة وتشكيل لجان تعمل فى الأماكن الحيوية لمتابعة أعمال الصيانة والتجميل والتطوير بمختلف أماكن الجامعة لتحقيق المظهر الجمالي من خلال المساحات الخضراء والتصميمات المعمارية، وجاهزية المدرجات والقاعات والمعامل والمكتبات الجامعية، والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتوافر الإمكانيات والتجهيزات الكفيلة بتوفير أفضل أجواء للطلاب بالمدن الجامعية، وتوفير الرعاية الطلابية سواء مادية أو اجتماعية للمتفوقين والفئات الأكثر احتياجًا من الطلاب غير القادرين ومتحدي الإعاقة، بالإضافة إلى توافر الرعاية الطبية ومستوي الخدمة المقدم للطلاب، هذا إلي جانب الأنشطة الطلابية علي مستوي الكليات ومستوي الجامعة أو بالاشتراك مع الجامعات الأخري، وإسهامات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحيطة وذلك استعدادًا لاختيار أفضل جامعة مصرية تستعد لاستقبال طلابها للعام الجامعي 2018 /2019.

وأشار الدكتور "جلال" إلى أنه سيتم تحصيل رسوم الكشف الطبى والرسوم الدراسية إلكترونيًا، عن طريق خدمات فوري ووقف التحصيل النقدي، وربطها ببيانات الطالب بنظام شئون الطلاب وذلك تسهيلًا على الطلاب وحصر مصادر الصرف بالكليات، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارًا من الأسبوع الأول من الدراسة.

وفى نفس السياق لفت الدكتور "جلال" إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على كليات الجامعة، لمتابعة استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك ضمن حملة "انطلق ابدع"، حيث سيتم تقييم الكليات واختيار أفضلها وتسليمها كأسًا كأفضل كلية استعدت للعام الدرسى واستقبال الطلاب من حيث مبانيها، وتحديد وتطوير أعمال الصيانة بها، وتوفير التهوية، والحفاظ على الشكل الجمالى بها، وإعداد المطبوعات لتوزيعها على الطلاب، وإعداد اللوحات الإرشادية ووضعها على مداخل الكليات للتسهيل على الطلاب وتعريفهم بكلياتهم، لإعطاء انطباع جيد لدى لطلاب عن جامعتهم مع بداية العام الجامعى الجديد.

وخلال اجتماع المجلس، أعلن الدكتور "جلال"، عن استعداد كليات التربية النوعية، والتمريض، والتربية الرياضية لاستقبال زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك خلال سبتمبر وأكتوبر القادم وذلك بعد أن تم إرجاؤها لاستكمال معايير الجودة لديها.

وأكد الدكتور محمد جلال حسن، تفعيل دور كليات الجامعة بمختلف تخصصاتها ليكون لها دورها الفعال والمساهمة فى خدمة مشاكل المجتمع، والقيام بدورها تجاهه مستشهداً بكلية الزراعة وقيامها بدورها من خلال المساهمة فى حل مشاكل المزارعين وتطبيق وتسويق الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق.