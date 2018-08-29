«عبد الغني» يكشف أسرار جديدة في أزمته مع «صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

عبد الغنى

ليفربول

كشف مجدي عبدالغني? عضو الاتحاد المصري لكرة القدم? أسرار جديدة في أزمة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وأكد «عبد الغني» أن الجماهير صنعت مشكلة كبيرة بينه وبين محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بسبب التغريدات التي تم نشرها من حسابات مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال عبدالغني، في تصريحاته بمؤتمر صحفي، منعقدًا حاليًا بمقر الجبلاية: "لم أتطاول أو أسب صلاح، وكيف سأواجهه حاليًا في معسكر المنتخب؟".

وأضاف: "صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب استعدادًا للنيجر، ولا توجد أي مشاكل، اتحاد الكرة بالكامل يدعم محمد صلاح، وهو مثال مشرف لمصر".

وأردف: "تواصل معي بعض الأشخاص من الإمارات والمغرب للتأكد من سبي لصلاح، ونفيت كل هذا الكلام".

وأنهى حديثه عن المشرف على المنتخب قائلًا: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة هو المشرف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وليس أنا".


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