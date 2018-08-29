» «عبد الغني»: هناك مؤامرة للإطاحة بي من اتحاد الكرة

29 أغسطس 2018 - 04:03 م

أبدى مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استيائه من عدم دعم أعضاء الجبلاية له لتوضيح الصورة فى أزمة محمد صلاح لاعب المنتخب.

وشدد «عبد الغني» خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر الاتحاد، اليوم، الأربعاء، على أنه وجد نفسه يقف بمفرده للرد على الاتهامات الموجهة لاتحاد الكرة فى هذه الأزمة.

وقال إنه مندهش من موقف أحمد مجاهد عضو الجبلاية عندما خرج فى الموتمر الصحفى عقب الاجتماع الأخير ليدافع عن الاتحاد دون أن يوضح أن التغريدة المنسوبة له على تويتر ضد صلاح غير صحيحة ومزوّرة.

وأوضح أنه يشعر بوجود مؤامرة ضده لتشويه صورته برغم أنه من أكبر الأسماء فى عالم كرة القدم، ومن ثم التفكير في الإطاحة به خلال الفترة المقبلة.