السيسي: لدينا إرادة قوية للكشف عن قتلة ريجيني

29 أغسطس 2018 - 04:46 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثقته في التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في ظل توافر الإرادة القوية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأشاد الرئيس، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي بالتعاون البناء القائم بين النيابة العامة في الجانبين، وتوجيهاته للجهات المعنية الأخرى، للتنسيق الدائم مع نظيرتها الإيطالية لحل تلك القضية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، مرحبا بتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها دليلاً على عودة العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي.

وعبر نائب رئيس الوزراء الإيطالي عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدا حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، وكذا إعجابه بما تشهده مصر من نهضة في المجالات المختلفة وجهود للإصلاح الاقتصادي، وما يُنجز من مشروعات كبرى ملموسة بدأت في أن تؤتي ثمارها في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقدير السلطات الإيطالية؛ لتطور مسار القضية، وما لمسوه من تعاون مخلص للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد الجانبان الحرص على تطوير علاقاتهما ودفعها إلى آفاق أرحب، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة، في ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر وسعيها لكي تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلا عما يتوافر بها من بنية تحتية وقدرات لوجيستية تؤهلها للوصول إلى هذا الهدف، حيث أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر في مجال الطاقة جديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن المشروعات المصرية في هذا المجال شهدت طفرة كبيرة كان لها إثرها الدولي الواسع.

وأشاد الرئيس في هذا الإطار بالجهود الكبيرة لشركة "إيني" الإيطالية وما أنجزته على أرض الواقع في مختلف المشروعات التي تشارك فيها في مصر وفي زمن قياسي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل للرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، حيث استعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي ساهمت في الحد من انتقال اللاجئين عبر المتوسط بشكل ملحوظ، حيث لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن، مؤكدا الأعباء التي تتحملها لاستضافة الملايين من اللاجئين، وأن مصر ليس لديها مخيم أو معسكر للاجئين، ولكنهم يعيشون كضيوف وينصهرون داخل المجتمع المصري بحرية كاملة ويتمتعون بالخدمات مثل المواطنين المصريين.

كما استعراض آخر مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة قائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي.

كما تناول اللقاء سبل التعاون بين الدولتين في المجال الثقافي، خصوصًا في ظل العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين والشعبين والصديقين، ومع افتتاح مصر لمتحف مصر الكبير والذي يعد الأكبر في العالم، وعدد من المتاحف الأخرى المتميزة.

ونقل نائب رئيس الوزراء الإيطالي تحية وتقدير الجالية الإيطالية في مصر، مشيرا إلى ما لمسه أعضاء الجالية، الذين تمسكوا بالبقاء في مصر رغم ما مرت به من أحداث، من تطورات إيجابية وما يلقوه من معاملة طيبة من أبناء الشعب المصري.