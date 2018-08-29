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ارتفاع صادرات القطن المصري 41.2%

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القطن المصري
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وكالات - خالد الشرقاوي

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التعبئة والإحصاء

الجهاز المركزى

القطن

صادرات

ارتفعت صادرات القطن المصري، بنسبة 41.2% على أساس سنوي، إلى 688.1 ألف قنطار متري، خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الزراعي الجاري.

وصعدت صادرات القطن المصري إلى 487 ألف قنطار متري، وفق بيانات صدرت اليوم الأربعاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتغطي فترة الشهور التسعة الأولى من الموسم الزراعي في مصر، من سبتمبر، حتى مايو الماضيين.

ويبدأ الموسم الزراعي في مصر مطلع سبتمبر، ويختتم في نهاية أغسطس من العام التالي. ويعادل القنطار المتري نحو 157 كيلوجرام.

وكانت الحكومة قد أعلنت رفع إجمالي المساحة المزروعة بالقطن بنسبة 46% على أساس سنوي، خلال موسم 2018، إلى 321.7 ألف فدان (الفدان = 4200 متر مربع)، مقابل 221.7 ألف فدان في موسم 2017.



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