» «ماني»: أنا أسرع من محمد صلاح

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أكد ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، أنه يتفوق على النجم محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، وزميله بالفريق، من ناحية السرعة.

وقال ماني مازحًا: "في المسافات القصيرة صلاح أسرع مني لكن في الـ100 أو200 متر فأنا أسرع منه بكثير"، وفقًا لما ورد عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأثنى السنغالي على يورجن كلوب، المدير الفني للريدز قائلاً: "الجميع يتحدث و يتساءل عن شخصيته، إنه رجل يحب ما يفعل، شخص يحفزك دائما ، شخص يقوم بتطويرك دائما و يرفع أداءك على أرضية الملعب".

وأضاف: "كلوب لديه علاقة مميزة مع اللاعبين و هذا الأمر يقوم بتحفيزنا، وتحسنت معه كثيرًا، لقد تعلمت الكثير من الأمور و أنا محظوظ للعمل معه".

وشدد: "ليفربول نادي كبير و نريد أن نقوم بفعل أمر مميز هنا، لكن دون وضع الضغط على أنفسنا، الآن الجميع يتحدث عنا، لكن يجب علينا الهدوء و التقدم مباراة تلو مباراة ، دعونا لا نتحدث عن البطولات الآن، الوقت لازال مبكرًا ولازلنا في البداية".

وأنهى حديثه عن طموح ليفربول، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا قائلاً: "نسعى لحصد اللقبين، نادي كبير مثل ليفربول يجب عليه أن ينافس في البطولتين".

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