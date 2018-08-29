ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن أزمة صلاح واتحاد الكرة؟

29 أغسطس 2018 - 05:17 م

نجم ليفربول دخل مواجهة شرسة والصدام يزداد.. قيادي بارز يهدده بوالدته.. واللاعب لديه ادعاءات خطيرة تتعلق بما حدث في روسيا



اهتم الإعلام الإسرائيلي بمتابعة الأزمة المشتعلة بين محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وليفربول الإنجليزي، والاتحاد المصري لكرة القدم.

وتحت عنوان: "صلاح ضد اتحاد الكرة: لا لتجاهل مشاكل اللاعبين"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "نجم فريق ليفربول دخل في صراع هذه الأيام مع الاتحاد المصري للكرة وقيادات المنتخب في ظل غضبه من تجاهلهما لرسائله، بينما طالب وكيله بمعامله محمد صلاح بطريقة خاصة، والذي يشعر بالانزعاج ويتعرض لمضايقات من المشجعين كلما شارك بمباريات المنتخب".

وأضافت "نجم المنتخب المصري دخل في مواجهة شرسة مع اتحاد الكرة بوطنه؛ وذلك بعد أن أعلن أن الاتحاد ورئيسه هاني أبوريدة لم يحافظا عليه ويستخدمان شعبيته واسمه دون أن يحصل على أموال مقابل ذلك، صلاح طالب الاتحاد بتنظيم استخدام اسمه، واسم كل اللاعبين، ودعا لتعويضه ماليًا".

وواصلت: "الصدام بين الجانبين أخذ بعدًا أكبر عندما لم يعقب أي شخص في اتحاد الكرة أو يرد على رسائل صلاح ولمدة زمنية طويلة، ومن المتوقع أن يُدعى الأخير للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تكون المباريات الأولى في سبتمبر ضد منتخب النيجر، الآن يتهم صلاح قيادات الاتحاد ويطالب باستقالتها لأنها لم تحافظ على خصوصية لاعبي المنتخب وسمحوا للمشجعين بإزعاجه عندما كان متواجدًا بالفندق".

من جانبه، وتحت عنوان: "قيادات الاتحاد المصري ضد صلاح"، قال موقع "واللاه" الإخباري العبري، إن "نجم ليفربول الذي دخل في نزاع مع اتحاد الكرة ببلاده نشر مقاطع فيديو يشن فيها هجومًا لاذعًا وانتقادات شديدة ضد القيادات التي كان منوط بها الإدارة خلال فترة المونديال، ولم تتأخر الردود على هذا الهجوم، حيث وجه قيادي كروي بارز رسالة تهديد تتعلق بوالدة صلاح".

وتابع: "محمد صلاح تحت مرمى النيران في مصر، النجم البارز لمنتخب الفراعنة وأحد أفضل اللاعبين في العالم يخوض منذ فترة طويلة حربًا؛ بسبب حقوق استخدام صورته وذلك منذ قبل كأس العالم، بل إن أحد ممثليه هدد باستقالة صلاح من المنتخب، وعلاوة على ذلك اللاعب لديه إدعاءات خطيرة تتعلق بما حدث في روسيا".