» «هنيدي»: «صلاح» عاوز يتشهر على حساب «الفيفا»

29 أغسطس 2018 - 05:23 م

سخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، من طريقة معالجة اتحاد الكرة المصري لأزمة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعاد هنيدي نشر "تغريدة" من الصفحة الرسمية للفيفا، التي وصفته باللاعب الاستثنائي الذي يحظى بإعجاب الملايين في جميع أنحاء العالم.

وعلق "هنيدي" قائلًا: "إنت عايز تتشهر على حساب الفيفا كمان يا محمد صلاح".

وكانت أزمة قد نشبت بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، إذ اتهم اتحاد الكرة، صلاح، بأنه يسعى للشهرة على حساب الاتحاد.