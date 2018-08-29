  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:05 م
بحث متقدم
صلاح وعبد الغني

أنا «نمبر وان».. و«صلاح» بيتدخل في اختيارات المنتخب

اعتقال

الأمن يفرض حظر التجوال بـ«ميت سلسيل»

أرشيفية

مصر تسعى لإقامة أطول برج بأفريقيا على النيل

موسى مصطفى موسى

منافس «السيسي» يكشف سر تأخر إطلاق «ائتلاف المعارضة»

عماد أديب

عماد أديب: لا استقرار بدون رضا

إبراهيم عيسى

لأول مرة.. إبراهيم عيسى ينتصر للأزهر

توفيق عكاشة

عودة «توفيق عكاشة» إلى «ماسبيرو»

محمد صلاح

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن أزمة صلاح واتحاد الكرة؟

القطن المصري

ارتفاع صادرات القطن المصري 41.2%

الرئيس السيسي

السيسي: لدينا إرادة قوية للكشف عن قتلة ريجيني

«هنيدي»: «صلاح» عاوز يتشهر على حساب «الفيفا»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يهاجم اتحاد الكرة: صلاح عايز يتشهر على حسابكم؟

#

"ميدو": أزمة "صلاح" تهدد مستقبل "الفراعنة"

#

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

#

هنيدي: ريال مدريد غرزة بلطجية

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

هنيدي

سخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، من طريقة معالجة اتحاد الكرة المصري لأزمة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأعاد هنيدي نشر "تغريدة" من الصفحة الرسمية للفيفا، التي وصفته باللاعب الاستثنائي الذي يحظى بإعجاب الملايين في جميع أنحاء العالم.

وعلق "هنيدي" قائلًا: "إنت عايز تتشهر على حساب الفيفا كمان يا محمد صلاح".

وكانت أزمة قد نشبت بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، إذ اتهم اتحاد الكرة، صلاح، بأنه يسعى للشهرة على حساب الاتحاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «عزت بيجوفيتش» يصل فلسطين في زيارة رسمية
» «نوبل للسلام» ترفض سحب الجائزة من حاكمة ميانمار
» «ميدو» لـ«شيكابالا»: «نظرك ضعف بعد الجواز»
» «كوكا» يتضامن مع محمد صلاح
» «هنيدي»: «صلاح» عاوز يتشهر على حساب «الفيفا»
» «ماني»: أنا أسرع من محمد صلاح
» رسميًا.. أبولون اليونانى يضم «شيكابالا»
» «عبد الغني»: هناك مؤامرة للإطاحة بي من اتحاد الكرة
» العمليات الإلكترونية وجرائمها
» تطورات جديدة في بناء «سد النهضة».. العمال يضربون
» حيلة غريبة لرجل أقنع سيدة لممارسة الجنس

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق