» «كوكا» يتضامن مع محمد صلاح

29 أغسطس 2018 - 05:48 م

علق أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب الوطني والمنتقل حديثًا إلى فريق أولمبياكوس اليوناني، على أزمة محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة المصري.

وكتب «كوكا» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «محمد صلاح شخص أعرفه جيدا، أتفهم تماما ما يمر به داخل معسكر المنتخب، و أدرك أيضا أنه قد لا يستطيع أن يتحرك بحريته وذلك بسبب عشاقه في كل مكان، فعلى سبيل المثال إذا طُلب من أحدنا صورة، فإنه يطّلب من صلاح 100 و بدون أيّ مبالغات!».

وأضاف، «فيLiverpool صلاح لديه حرسه الخاص المعين له من قِبل النادي وهذا حق طبيعي لكل لاعب بأهميته وإمكانياته، بل إن النادي يعيي ذلك من تلقاء نفسه ولم يطلب صلاح منهم شيئًا».

وتابع، «الكل يعرف من هو صلاح المحترف الخلوق المتواضع فلا داعي للاسترسال في هذا، لكن المهم أن اللاعب عندما طالب بحقوقه الطبيعية لم يتفرد بطلبها لنفسه فقط ولكنه طلبها لكل لعيبه المنتخب».

واختتم مهاجم أولمبياكوس اليوناني، «أخيرًا أعلم جيدًا مدى حرص جميع الأطراف في حل الموضوع لأن هدف الكل واحد في علو اسم المنتخب الوطني».