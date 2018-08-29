» «ميدو» لـ«شيكابالا»: «نظرك ضعف بعد الجواز»

29 أغسطس 2018 - 06:08 م

داعب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي حاليًا، محمود عبدالرازق شيكابالا، المنتقل حديثًا إلى فريق أبولون اليوناني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال «ميدو» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شيكابالا نظره ضعف بعد الجواز!!».

كان محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الأبيض انضم حديثاً لنادى أبولون اليونانى على سبيل الإعارة بعدما غاب عنه فى لقائه الأول بالدورى أمام لاريسيا لعدم حصول اللاعب على التأشيرة.