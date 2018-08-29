  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:04 م
بحث متقدم
صلاح وعبد الغني

أنا «نمبر وان».. و«صلاح» بيتدخل في اختيارات المنتخب

اعتقال

الأمن يفرض حظر التجوال بـ«ميت سلسيل»

أرشيفية

مصر تسعى لإقامة أطول برج بأفريقيا على النيل

موسى مصطفى موسى

منافس «السيسي» يكشف سر تأخر إطلاق «ائتلاف المعارضة»

عماد أديب

عماد أديب: لا استقرار بدون رضا

إبراهيم عيسى

لأول مرة.. إبراهيم عيسى ينتصر للأزهر

توفيق عكاشة

عودة «توفيق عكاشة» إلى «ماسبيرو»

محمد صلاح

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن أزمة صلاح واتحاد الكرة؟

القطن المصري

ارتفاع صادرات القطن المصري 41.2%

الرئيس السيسي

السيسي: لدينا إرادة قوية للكشف عن قتلة ريجيني

منافس «السيسي» يكشف سر تأخر إطلاق «ائتلاف المعارضة»

آخر الأخبار

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

حسن علام

أخبار متعلقة
#

برعاية مصر.. المعارضة السورية توقع اتفاقًا لوقف إطلاق النار

#

"السيسي" يكشف عن سر للشعب المصري

#

أحزاب ترد على «منافس السيسي»: لن ندمج معك

#

موسى مصطفى: هدفنا معارضة من يعارضون الدولة

الرئيس السيسي

المرشح الرئاسي

موسى مصطفى موسى

ائتلاف المعارضة

على الرغم من أن المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب «الغد»، أعلن منذ نحو شهرين عن أنه انتهى من إعداد وثيقة ائتلاف المعارضة، الذي سبق وأن أعلن عنه خلال الفترة الماضية، إلا أن الائتلاف لم يبصر النور حتى الآن، دون مبررات أو أسباب واضحة.

ومؤخرًا، تردد أنباء عن أن المرشح الرئاسي السابق، تراجع عن فكرة تشكيل ائتلاف للمعارضة، غير أنه أكد أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عار تمامًا من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، وأنه من جملة الشائعات التي انتشرت بكثافة خلال الآونة الأخيرة.

وفي تصريح إلى «المصريون»، كشف «موسى»، عن أسباب تأخر تشكيل الائتلاف، قائلاً: «الفترة الماضية كان فيه أعياد وأجازات كثيرة، ورمضان أيضًا، وكان من الصعب العمل خلال هذه الفترة، لذلك تأخر الإعلان عن التشكيل النهائي للائتلاف».

وأشار إلى أنه جاري خلال الفترة الحالية، العمل والتواصل مع بعض الشخصيات ذات التأثير القوي في المجتمع، لافًا إلى أن العمل الجاد على تشكيل الائتلاف سيبدأ مع منتصف سبتمبر المقبل.

رئيس حزب «الغد»، قال إن التحالف سيضم الأحزاب والشخصيات العامة ذات الأفكار المتشابهة، ولن يُجبر أحدًا على الانضمام إليه، «من يريد الانضمام فالباب مفتوح، ومن لا يبغي فله مطلق الحرية»، مشددًا على أنه لم يتعرض لأي ضغوط للتراجع عن فكرته، وأنه ما أثير حول ذلك، لا يعدو كونه شائعات.

وكان «موسى»، أعلن عن أنه انتهى من إعداد وثيقة ائتلاف «المعارضة»، الذي دعا لتأسيسه مؤخرًا، وأن إطلاق الائتلاف سيكون خلال نهاية شهر يوليو الماضي، لكن لم يحدث ذلك حتى اللحظة.

وحينها، قال إنه سيطرح الوثيقة بملامحها الرئيسية في مؤتمر صحفي عالمي، وسيتم عرضها على كل الأحزاب السياسية والشخصيات لإمكانية الانضمام للائتلاف، مؤكدًا أن الائتلاف ليس حزبيًا أو سياسيًا، ولكنه ائتلاف فكرى قائم على المشاركة في النهوض بالاقتصاد وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين والتصدي لأعداء الوطن.

وحدد المحاور الأساسية للوثيقة، حيث يُركز المحور الأول، على متابعة أداء المؤسسات الحكومية، وإعطاء الحلول والمقترحات للمسؤولين بها، بل ومن الوارد أن تتم مخاطبة رئيس الوزراء في حال استدعى الأمر ذلك.

وتابع: «ويتمثل المحور الثاني في دعم الرأسمالية، وعمل آليات لتنفيذ المشاريع المقترحة وتمويلها وإدارتها مع الحفاظ على ممتلكات الدولة، وطرح أسهم شعبية للشباب بأسعار مناسبة تكون للمصريين فقط، مع رفض اللجوء للقروض بتحويل كل دخول مصري لأسهم يتم بيعها ولو حتى بالتقسيط في مشروعات تنموية وإصلاح وتطوير المؤسسات الخدمية دون اللجوء للاقتراض الخارجي».

وأشار إلى أن «المحور الثالث، يركز على التصدي لأعداء الوطن، ويشمل مجموعة بنود متعلقة بمواجهة الشائعات داخليًا وخارجيًا، ومحاولات تشويه صورة الدولة من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام، خاصة الناطقة باللغات الأجنبية، لنشر الحقيقة وتوضيح صورة الإنجازات التي تشهدها الدولة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «عزت بيجوفيتش» يصل فلسطين في زيارة رسمية
» «نوبل للسلام» ترفض سحب الجائزة من حاكمة ميانمار
» «ميدو» لـ«شيكابالا»: «نظرك ضعف بعد الجواز»
» «كوكا» يتضامن مع محمد صلاح
» «هنيدي»: «صلاح» عاوز يتشهر على حساب «الفيفا»
» «ماني»: أنا أسرع من محمد صلاح
» رسميًا.. أبولون اليونانى يضم «شيكابالا»
» «عبد الغني»: هناك مؤامرة للإطاحة بي من اتحاد الكرة
» العمليات الإلكترونية وجرائمها
» تطورات جديدة في بناء «سد النهضة».. العمال يضربون
» حيلة غريبة لرجل أقنع سيدة لممارسة الجنس

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق