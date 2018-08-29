الأمن يفرض حظر التجوال بـ«ميت سلسيل»

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كشفت مصادر من مدينة سلسيل، عن أن قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، قامت اليوم بحملة إزالات للعديد من "يفط وتند" محلات مدينة ميت سلسيل.

وقال أحد الأهالي، لـ"المصريون" ويدعي "محمد أحمد محمود"، صاحب محل بقالة، إن الشرطة اعتقلت 35 شخصًا من المدينة، فيما انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف منذ صباح اليوم، وحاصرت المركز بالكامل، بعد أن شهدت المدينة تظاهرات من الأهالي تضامنًا مع المتهم بقتل طفليه، والذين يرفضون اعترافاته بالجريمة ويقولون إنه يعترف تحت الإكراه، حسب قولهم.

وأضاف "أحمد"، أن هناك انتشارًا مكثفًا من رجال المباحث، ويقومون باقتحام المنازل والمحلات للكشف عن العديد من الأهالي، وقاموا بإلقاء القبض على البعض منهم ممن يشتبه في أنه شارك في التظاهرات.

وكشف المصدر، أن قوات الأمن فرضت نوعًا من حظر التجوال في المدينة بالكامل، ومنعت خروج أي أشخاص من منازلهم.

وكانت قد نشبت اشتباكات عنيفة أمس بين أهالي مدينة "ميت سلسيل" التابعة لمحافظة الدقهلية وقوات الأمن عقب تنظيمهم مظاهرة حاشدة بالقرب من منزل محمود نظمي المتهم بقتل طفليه، رافضين اتهامه بمقتل طفليه.

وفضت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، مساء الثلاثاء، تجمهرًا لبعض الأهالي في مدينة ميت سلسيل؛ والذين تجمعوا أمام منزل عائلة المتهم محمود نظمي، 31 سنة، والمتهم بقتل نجليه "ريان" و"محمد" بدعوى حماية باقي الأسرة من محاولة البعض النيل منهم.

وألقت قوات الأمن  الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين، والذين تجمهروا في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، محاولين التوجه إلى مركز الشرطة والتظاهر أمامه.

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