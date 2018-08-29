مصر تسعى لإقامة أطول برج بأفريقيا على النيل

29 أغسطس 2018 - 06:25 م

أعلنت شبكة فوربس الأمريكية، أن مصر تسعى لبناء أطول مبنى فى أفريقيا، على أحد الأراضى بامتداد نهر النيل، فى وسط القاهرة، بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، من المرجح أن تتزايد بنحو 150 مليون دولار أخرى.

ووفق "روسيا اليوم"، فإن هذا البرج يعد عملا هندسيا صعبًا، يعتمد على قاعدة مثلثية الشكل، ثم تخرج منها ناطحة سحاب مستطيلة، بارتفاع 70 طابقًا، مانحًا رؤية بانورامية للنيل والأهرامات فى الأدوار العليا.

وأوضح التقرير، أن الهدف من البناء هو بعث رسالة، الغرض منها أن مصر جاهزة للاستثمار، ويحمل المشروع اسم "نايل تاور" أي" برج النيل"، وهو يمثل جزء من خطة تحويل المنطقة بين وسط القاهرة ونهر النيل إلى منطقة شديدة الرقي.