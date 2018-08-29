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«عزت بيجوفيتش» يصل فلسطين في زيارة رسمية

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محمود عباس وعزت بيجوفيتش
محمود عباس وعزت بيجوفيتش

وكالات - خالد الشرقاوي

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رام الله

عزت بيجوفيتش

وصل رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، بكر عزت بيجوفيتش، اليوم الأربعاء، مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة رسمية إلى فلسطين تستمر يومين.

وفور وصول عزت بيجوفيتش على متن طائرة مروحية أردنية قادمًا من العاصمة الأردنية عمان، وضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ويلتقي عزت بيجوفيتش، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا معه، بحسب جدول أعماله.

ومن المفترض، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي، أن يؤدي عزت بيجوفيتش صلاة مغرب اليوم، في المسجد الأقصى المبارك.

وكان رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، قد وصل أمس الثلاثاء، الأردن، في أول زيارة رسمية له للمملكة التقى خلالها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وفق وكالة "الأناضول".


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