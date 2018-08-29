أنا «نمبر وان».. و«صلاح» يتدخل في اختيارات المنتخب

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كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إدلائه بأي تصريحات ضد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال عبد الغني: «علاقتي بـمحمد صلاح ممتازة وهو زي ابني ومينفعش اكتب عنه كلام وحش في تويتر.. أنا باستدعيه ييجي يلعب ماتش مع المنتخب.. لازم اتحاد الكرة يحرص على أنه يظهر الحقيقة.. الحق بياخد حقه ببطء لكن الباطل بيمشي زي السكينة في الجاتوه.. والصفحة الرسمية الوحيدة بتاعتي على فيسبوك».

وأضاف: «إحنا بندعم صلاح دايمًا، ولكن في سوء تفاهم مع مدير أعماله.. أنا رحت لصلاح مباراة في الموسم اللي فات أمام مع ستوك سيتي وكان حريص يقابلني».

وأكمل عضو الجبلاية: «معنديش مانع أتشتم على موقف أو رأي لكن أتشتم على حاجة خيالية مش حقيقية زي صفحة تويتر مينفعش»، متابعًا: «كنت أتمنى قاعة المؤتمرات تبقى مليانة واتحاد الكرة يساعدني في إظهار الحقائق، لكن إحنا للأسف شغالين بشكل فردي مش جماعي، في موظفين في الإعلام المفروض يخترقون الصفحات دي أو يكون في أي حل.. واستغربت لما أحمد مجاهد عمل المؤتمر يوم الإثنين متكلمتش في القصة دي».

وأردف: «أنا أكبر اسم في الكورة في مصر كلها، وأنا معجب بصلاح لأنه حفر في الصخر زيي.. اسمي كبير ودي مضايقة ناس وعملت المؤتمر النهاردة علشان أدافع عن اسمي لأن محدش بيدافع عني زي مانجحت في انتخابات اتحاد الكرة بدراعي.. ليه أنا دايما بتصدر المشهد في الأزمات».

وعن أزمة صلاح، قال عبد الغني: «مقولتش إن محمد صلاح بيختار لاعيبة في المنتخب لكن قلت بيتاخد رأيه وده طبيعي زي كل النجوم الكبار، وأنا جالي مايكل سميث مدرب المنتخب في 86 قالي إنت بتحب تلعب جنب مين في نص الملعب.. ده طبيعي».

واختتم: «لازم نعمل حاجة احترافية في اتحاد الكرة توضح الحقائق للناس وتدافع عننا وعرض الجوانب الإيجابية في الاتحاد وليس لعرض السلبيات فقط».


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