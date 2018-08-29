ارتفاع مفاجئ بسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

29 أغسطس 2018 - 07:05 م

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء.

ورفع البنك التجاري الدولي، سعر صرف الدولار بتعاملات اليوم المسائية، إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.

كما صعد سعر الدولار في بنك البركة إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بتعاملات الصباح.

واستقر سعر العملة الأجنبية في بنك قناة السويس، عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك القاهرة، عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي، عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات الصباح.

كما استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنكي كريدي أجريكول عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى ارتفع متوسط السعر ليسجل 17.97 جنيه.







