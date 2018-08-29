» «السيسي» يزور البحرين غدًا

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أعلن الديوان الملكي البحريني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، سيصل إلى المنامة، غدا الخميس، لبحث آخر المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن خليفة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن بيان الديوان الملكي، أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي.

وسيتطرق الرئيسان، وفقًا للديوان الملكي، إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.



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