بالفيديو.. قاتل طالب الرحاب يمثل جريمته

29 أغسطس 2018 - 07:28 م

قام المتهم أشرف حامد، قاتل خطيب ابنته، طالب الجامعة البريطانية، بسام أسامة، بتمثيل جريمته، وسط حراسة أمنية مشددة.

واعترف المتهم أمام اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وقال: "ارتبطت ابنته حبيبة بالمجنى عليه منذ 8 سنوات استطاع خلال تلك المدة كشف سر هروبه من تنفيذ الأحكام لأنه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 14581 لسنة 2005 جنايات قسم أول شبرا مخدرات، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة بجلسة 2 /9 /2008، كما أنه مطلوب فى القضية رقم 3128 لسنة 2015 جنايات قسم الخانكة تزوير كلى مستأنف والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن لمدة 15 سنة بجلسة 14 /5 /2016".

وأضاف المتهم: "يوم الواقعة اتفقت مع ابنتي لاستدراج خطيبها وقمت بالاتصال به بحجة أننى سأقوم بمنحه أموالًا ولدى وصوله استعانت بـ5 أشخاص قاموا بوضع لاصق طبى على فمه وتوثيقه بالحبال والتعدى عليه بالضرب لتأديبه، وبعدها قمت بخنقة، وسحبه إلى المطبخ وقمت بإلقاء جثته بحفرة بالمطبخ ووضعت على الجثمان فحمًا ظنًا منى أن الفحم سيمتص رائحته".

وجاء القبض على المتهم بعد ارتكابه واقعة قتل خطيب ابنته وقبل اكتشاف الواقعة، وذلك عقب ورود معلومات لمباحث القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى تفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعى "أشرف حامد على"، والمقيم بدائرة الشروق، باستخراج 5 بطاقات رقم قومى تحمل صورته ولكنها تحمل بيانات وأرقامًا مختلفة على خلاف الحقيقة بأسماء "أشرف حامد على رجب"، مقيم بالساحل، و"أشرف حامد على غازى"، مقيم بالدقهلية، و"أحمد محمد على إبراهيم"، مقيم بأطفيح، و"شريف محمد شحاتة محمد أبو الخير"، مقيم بحدائق القبة.

وبفحص المعلومات تبين صحتها، وتبين أن صحة بياناته هى أشرف حامد على رجب مواليد 1 /2 /1966 كميائى متقاعد بمستشفى النيل للتأمين الصحى، وفر هاربًا إلى منطقة الشروق للإقامة بأحد الكمبوندات بعد استخراج شهادة وفاة له بنفس بياناته الأصلية بتاريخ 30 يونيو 2007 من سجل مدنى العجوزة.

وبتقنين الإجراءات بمعرفة العميد نبيل سليم، مدير مباحث المديرية، أمر المستشار محمد سلامة، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، ضبط وإحضار المتهم، وتمكن العقيد محمد العربى، مفتش مباحث الشروق والرائد محمد كمال قلاوى رئيس مباحث الشروق من ضبط المتهم وبمواجهته اعتراف بالأحكام الصادرة ضده وارتكاب وقائع التزوير، وتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وعقب حبسه نجح فريق البحث فى كشف غموض اختفاء طالب الجامعة البريطانية بعد إبلاغ أسرته عن إختفائه أثناء توجهه لزيارة خطيبته حبيبة أشرف ابنة المتهم، وبتتبع هاتفها وهاتف خطيبها المغلق تبين تواجدهما بنفس المكان، تم مداهمة شقة الرحاب التى استأجرها والد الفتاة لارتكاب جريمة القتل واستدرج المجنى عليه بمعرفة ابنته ولدى وصوله فوجئ بقيام 5 أشخاص بوضع لاصق طبى على فمه وتوثيقه بالحبال والتعدى عليه بالضرب لتأديبه بعد قيام الشاب بتهديد والد الفتاة بفضح أمره بعد علمه بأنه مسجل ومطلوب للعدالة مما جعله يستغل ذلك فى ضرب خطيته وبعد علم الأب قرر تأديب الشاب بهذه الطريقة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فأضطر لدفنه بالشقة بمساعدة باقى المتهمين المقبوض عليهم حاليًا ووضع طبقة أسمنتية لإخفاء الجثمان.

ولدى توجه رجال الأمن لفحص الشقة شاهدوا " مسطبة " مبناه حديثًا ويخرج منها رائحة نفاذة " بتحطيمها تم اكتشاف الواقعة، وبعرض تلك التحريات على النيابة قررت استخراج الأب من محبسه بعد حجزه على ذمة قضية التزوير وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وألقت أجهزة الأمن فى الساعات الأولى من صباح اليوم القبض على ابنته بعد صدور ضبط وإحضار ضدها وتجرى التحقيقات معها حاليًا بنيابة القاهرة الجديدة.





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