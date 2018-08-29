  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
قناة السويس الجديدة

هل يُهدد ممر «القطب الشمالي» قناة السويس؟

رئيس الوزراء

مفاجأة مدوية في حركة المحافظين الجُدد

طالب الرحاب

بالفيديو.. قاتل طالب الرحاب يمثل جريمته

مصر والسودان

الكشف عن مشروع ضخم يوحد مصر والسودان من جديد

الدولار

ارتفاع مفاجئ بسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

صلاح وعبد الغني

أنا «نمبر وان».. و«صلاح» يتدخل في اختيارات المنتخب

اعتقال

الأمن يفرض حظر التجوال بـ«ميت سلسيل»

أرشيفية

مصر تسعى لإقامة أطول برج بأفريقيا على النيل

ارشيف

والدة المتهم بقتل طفليه لـ"المصريون": "ابني كذاب"

موسى مصطفى موسى

منافس «السيسي» يكشف سر تأخر إطلاق «ائتلاف المعارضة»

بالفيديو.. قاتل طالب الرحاب يمثل جريمته

قضايا وحوادث

طالب الرحاب
طالب الرحاب

متابعات :عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

مفاجآت صادمة عن والد خطيبة "طالب الرحاب"

#

صديق طالب الشروق المقتول يكشف مفاجآت تغير مجرى الأحداث

#

شاهد.. معلومات صادمة عن بطل مذبحة فيلا الرحاب

#

الكشف عن تفاصيل جديدة بمذبحة فيلا الرحاب

قتل

اعترافات

طالب الرحاب

تمثيل الجريمة

قام المتهم أشرف حامد، قاتل خطيب ابنته، طالب الجامعة البريطانية، بسام أسامة، بتمثيل جريمته، وسط حراسة أمنية مشددة.

واعترف المتهم أمام اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وقال: "ارتبطت ابنته حبيبة بالمجنى عليه منذ 8 سنوات استطاع خلال تلك المدة كشف سر هروبه من تنفيذ الأحكام لأنه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 14581 لسنة 2005 جنايات قسم أول شبرا مخدرات، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة بجلسة 2 /9 /2008، كما أنه مطلوب فى القضية رقم 3128 لسنة 2015 جنايات قسم الخانكة تزوير كلى مستأنف والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن لمدة 15 سنة بجلسة 14 /5 /2016".

وأضاف المتهم: "يوم الواقعة اتفقت مع ابنتي لاستدراج خطيبها وقمت بالاتصال به بحجة أننى سأقوم بمنحه أموالًا ولدى وصوله استعانت بـ5 أشخاص قاموا بوضع لاصق طبى على فمه وتوثيقه بالحبال والتعدى عليه بالضرب لتأديبه، وبعدها قمت بخنقة، وسحبه إلى المطبخ وقمت بإلقاء جثته بحفرة بالمطبخ ووضعت على الجثمان فحمًا ظنًا منى أن الفحم سيمتص رائحته".

وجاء القبض على المتهم بعد ارتكابه واقعة قتل خطيب ابنته وقبل اكتشاف الواقعة، وذلك عقب ورود معلومات لمباحث القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى تفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعى "أشرف حامد على"، والمقيم بدائرة الشروق، باستخراج 5 بطاقات رقم قومى تحمل صورته ولكنها تحمل بيانات وأرقامًا مختلفة على خلاف الحقيقة بأسماء "أشرف حامد على رجب"، مقيم بالساحل، و"أشرف حامد على غازى"، مقيم بالدقهلية، و"أحمد محمد على إبراهيم"، مقيم بأطفيح، و"شريف محمد شحاتة محمد أبو الخير"، مقيم بحدائق القبة.

وبفحص المعلومات تبين صحتها، وتبين أن صحة بياناته هى أشرف حامد على رجب مواليد 1 /2 /1966 كميائى متقاعد بمستشفى النيل للتأمين الصحى، وفر هاربًا إلى منطقة الشروق للإقامة بأحد الكمبوندات بعد استخراج شهادة وفاة له بنفس بياناته الأصلية بتاريخ 30 يونيو 2007 من سجل مدنى العجوزة.

وبتقنين الإجراءات بمعرفة العميد نبيل سليم، مدير مباحث المديرية، أمر المستشار محمد سلامة، رئيس نيابة القاهرة الجديدة، ضبط وإحضار المتهم، وتمكن العقيد محمد العربى، مفتش مباحث الشروق والرائد محمد كمال قلاوى رئيس مباحث الشروق من ضبط المتهم وبمواجهته اعتراف بالأحكام الصادرة ضده وارتكاب وقائع التزوير، وتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وعقب حبسه نجح فريق البحث فى كشف غموض اختفاء طالب الجامعة البريطانية بعد إبلاغ أسرته عن إختفائه أثناء توجهه لزيارة خطيبته حبيبة أشرف ابنة المتهم، وبتتبع هاتفها وهاتف خطيبها المغلق تبين تواجدهما بنفس المكان، تم مداهمة شقة الرحاب التى استأجرها والد الفتاة لارتكاب جريمة القتل واستدرج المجنى عليه بمعرفة ابنته ولدى وصوله فوجئ بقيام 5 أشخاص بوضع لاصق طبى على فمه وتوثيقه بالحبال والتعدى عليه بالضرب لتأديبه بعد قيام الشاب بتهديد والد الفتاة بفضح أمره بعد علمه بأنه مسجل ومطلوب للعدالة مما جعله يستغل ذلك فى ضرب خطيته وبعد علم الأب قرر تأديب الشاب بهذه الطريقة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فأضطر لدفنه بالشقة بمساعدة باقى المتهمين المقبوض عليهم حاليًا ووضع طبقة أسمنتية لإخفاء الجثمان.

 ولدى توجه رجال الأمن لفحص الشقة شاهدوا " مسطبة " مبناه حديثًا ويخرج منها رائحة نفاذة " بتحطيمها تم اكتشاف الواقعة، وبعرض تلك التحريات على النيابة قررت استخراج الأب من محبسه بعد حجزه على ذمة قضية التزوير وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وألقت أجهزة الأمن فى الساعات الأولى من صباح اليوم القبض على ابنته بعد صدور ضبط وإحضار ضدها وتجرى التحقيقات معها حاليًا بنيابة القاهرة الجديدة. 

شاهد الفيديو...


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «العميد» يعلن تشكيل المصري لمواجهة الهلال
» رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى الدوري التركي
» ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 60 حالة
» إسرائيل تمدد اعتقال الكاتبة الفلسطينية «لمى خاطر»
» «السيسي» يزور البحرين غدًا
» «عزت بيجوفيتش» يصل فلسطين في زيارة رسمية
» «نوبل للسلام» ترفض سحب الجائزة من حاكمة ميانمار
» «ميدو» لـ«شيكابالا»: «نظرك ضعف بعد الجواز»
» «كوكا» يتضامن مع محمد صلاح
» «هنيدي»: «صلاح» عاوز يتشهر على حساب «الفيفا»
» «ماني»: أنا أسرع من محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق