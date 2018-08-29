دراسة تكشف عن خطر قاتل لشوي اللحوم على الفحم

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اكتشف علماء بريطانيون أن اللحم المشوي على الفحم يسمم جسم الإنسان، ويوجد خطر الإضرار بنظام القلب والأوعية الدموية بعد طهي الطعام.

ووصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد أن درسوا اللحوم المشوية على الفحم.

وأجروا الدراسة على أكثر من 300 ألف شخص من سكان من مختلف المناطق الصينية بعمر يتراوح بين 30 و79.

وتبين أن استخدام الفحم في الطهي مع كل عقد جديد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3%.  و12% من الأشخاص الذين استخدموا الحطب والفحم لمدة 30 عاما تقريبا غالبا كانوا يموتون بسبب أمراض القلب، بحسب موقع "كومسومولسكايا برافدا".

ونتيجة لذلك، قال العلماء إن على الناس استخدام الغاز أو الكهرباء لطهي الطعام بدلاً من الوقود الصلب.



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