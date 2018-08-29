«مضوي» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة النجوم

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الإسماعيلي

النجوم

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة خير الدين مضوى، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة النجوم يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

شهدت القائمة عودة محمد مجدى قلب الدفاع ومحمود متولى وشكرى نجيب فيما استمر غياب عماد حمدى لعدم اكتمال شفاءه.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي..

حراسة المرمى .. عصام الحضرى – محمد مجدى

خط الدفاع .. باهر المحمدى – محمد هاشم – ريتشارد بافور – محمد مجدى– طارق طه – علاء عبد العظيم -محمود متولى.

خط الوسط .. حسنى عبد ربه – عمر الوحش – نادر رمضان – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – كريم بامبو – محمد الشامى – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا – أوكيكى أفولابى – شكرى نجيب


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