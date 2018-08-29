مفاجأة مدوية في حركة المحافظين الجُدد

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مصطفى بكرى

غدا

الرئيس السيسي

حركة المحافظين

 

أكد الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن حركة المحافظين سيتم إعلانها غدًا الخميس، وتشمل 21 محافظًا جديدًا والإبقاء على 6 محافظين، مشيرًا إلى وجود مفاجأة قوية ومدوية سيكون لها تأثيرها القوي.

وكتب «بكري» عبر حسابه على «تويتر» :« غدا يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستوريه امام السيد الرئيس في حضور السيد رئيس الوزراء ووزير التنميه المحليه ، الانباء تشير حتي الان الي تغيير  21 محافظا والابقاء علي 6 في مناصبهم، من بين المحافظين الذين يحتمل بقاءهم في مناصبهم محافظو المنيا ودمياط والوادي الجديد».

وتابع :« الحركة تضم العديد من العناصر الشابه اضافه الي  قيادت شرطيه وعسكريه سابقه وقضاه وتكنوقراط».

واختتم مؤكدًا :« هناك مفاجأة قويه ومدوية سيكون لها تأثيرها القوي».

وكانت مصادر حكومية مطلعة، كشفت عن أن حركة المحافظين المقرر أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد صباح غدا الخميس تشمل عدد كبير من اللواءات، واصفه إياها بأنها ستكون حركة ضخمة وتطال عدد كبير من المحافظين.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية ، إن الحركة ستضم عدد من النواب والمساعدين للمحافظين الجدد غالبيتهم من الشباب المتميز بالبرنامج الرئاسى.



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