» ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 60 حالة

29 أغسطس 2018 - 08:13 م

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 60.

وأشار "مجاهد" أن الحالة الأولى لحاج يدعى "حسين حسين أحمد الناصح"، 79 عاما، من محافظة كفر الشيخ، ويتبع حج السياحة، وتوفي بالمدينة المنورة، والحالة الثانية لحاجة تدعى "نوارة أحمد محمد علي"، 57 عاما، من محافظة الشرقية، وتتبع حج الداخلية، لافتًا إلى أنها توفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، وأنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادتي الوفاة.