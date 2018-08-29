» رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى الدوري التركي

29 أغسطس 2018 - 08:14 م

أعلن مسئولو نادى باشاك شهير التركي، منذ قليل، انتقال كريم حافظ، ظهير أيسر المنتخب الوطني، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ويأتي باشاك في المركز الرابع بجدول الدورى التركى بعد مرور 3 جولات، ويتواجد في قائمة باشاك شهير، العديد من النجوم العالميين أمثال إيمانويل أديبايور وأردا توران وجايل كليشى.

وقضى كريم حافظ، الموسم الماضي، في صفوف فريق لانس الفرنسي، إلا أنه فضل الانتقال للدوري التركي، من أجل خوض تجربة جديدة.