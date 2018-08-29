«الرقابة الإدارية» تلقي القبض على مسئول كبير متلبسًا برشوة

29 أغسطس 2018 - 08:30 م

أحالت النيابة الإدارية قسم أول بنها بمحافظة القليوبية مسئول كبير بالجهاز التنفيذي للمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للمحاكمة التأديبية.

جاء ذلك بعد أن كشفت تحريات الرقابة الإدارية ونيابة امن الدولة العليا وتحقيقات النيابة الإدارية بقسم أول بنها تقاضيه رشوة من احد الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 214 ق لسنة 2018م بأن المتهم "سعيد. م. م" مدير المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة فعلا يجرمه القانون.

وتبين من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق التأديبي محمد صلاح وكيل النيابة وتحت أشراف قاضي التحقيق التأديبي المستشار إسلام نصير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير النيابة، ومن أوراق القضية أن المتهم بصفته موظفا عموميا حصل لنفسه علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته من الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي بعزبة عبدالحميد طه، وعزبة ابوالحسن التابعة لقرية دملو مركز بنها بمحافظة القليوبية، مقابل إنهاء إجراءات استلام مواقع المشروع وتسهيل إجراءات تسليم الإعمال المنفذة مع التغاضي عن المخالفات وتسهيل صرف المستحقات المالية للشركة، فضلا عن إجبار الشركة المنفذة علي مشاركة نجله"احمد" في تنفيذ الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع.

وكشفت التحقيقات، أن تحريات الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية ومحضر تفريغ النيابة للتسجيلات الصوتية وتقرير اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأنها ومذكرة النيابة تؤكد صحة الواقعة، وقيدت برقم 505 لسنة 2018م، وما انتهت إليه نيابة امن الدولة العليا بعد فض تقارير خبير الأصوات وقيدت برقم 18460 لسنة 2018م.

وأكدت النيابة الإدارية انه بشأن ما نسب للمتهم من حصوله علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من احد الشركات مقابل تسهيل بعض الإعمال المخالفة، فأن ذلك ثابت بالأوراق والتحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية ونيابة امن الدولة العليا الأمر الذي يشكل ذنبا تأديبيتا وتقرر إحالته للمحاكمة التأديبية.