  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:18 م
بحث متقدم
عبد الله الماحي

إعلاميون بالخارج: «نار زنازين مصر.. ولا جنة الغربة»

ارشيفية

«الرقابة الإدارية» تلقي القبض على مسئول كبير متلبسًا برشوة

أردوغان والملك سلمان

رسالة من الملك سلمان وولي العهد لـ«أردوغان»

زرع قرنية

أين ذهبت قرنيات الموتى منذ عام 2003؟

الرئيس الأسبق مبارك

«ولا يوم من أيامه».. لماذا يحن المصريون إلى أيام«مبارك»

قناة السويس الجديدة

هل يُهدد ممر «القطب الشمالي» قناة السويس؟

رئيس الوزراء

مفاجأة مدوية في حركة المحافظين الجُدد

طالب الرحاب

بالفيديو.. قاتل طالب الرحاب يمثل جريمته

ارشيف

والدة المتهم بقتل طفليه لـ"المصريون": "ابني كذاب"

مصر والسودان

الكشف عن مشروع ضخم يوحد مصر والسودان من جديد

«الرقابة الإدارية» تلقي القبض على مسئول كبير متلبسًا برشوة

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

كواليس القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا بالرشوة

#

«الديهي»: الدولة تقود حربًا ضد الفساد بلا استثناءات

#

القبض على ضابطين بتهمة الرشوة

#

كواليس القبض على رئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة

الرشوة

مدير

إحالة

بتهمة

التنفيذي

أحالت النيابة الإدارية قسم أول بنها بمحافظة القليوبية مسئول كبير بالجهاز التنفيذي للمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للمحاكمة التأديبية.

جاء ذلك بعد أن كشفت تحريات الرقابة الإدارية ونيابة امن الدولة العليا وتحقيقات النيابة الإدارية بقسم أول بنها تقاضيه رشوة من احد الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 214 ق لسنة 2018م بأن المتهم "سعيد. م. م" مدير المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة فعلا يجرمه القانون.

وتبين من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق التأديبي محمد صلاح وكيل النيابة وتحت أشراف قاضي التحقيق التأديبي المستشار إسلام نصير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير النيابة، ومن أوراق القضية أن المتهم بصفته موظفا عموميا حصل لنفسه علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته من الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي بعزبة عبدالحميد طه، وعزبة ابوالحسن التابعة لقرية دملو مركز بنها بمحافظة القليوبية، مقابل إنهاء إجراءات استلام مواقع المشروع وتسهيل إجراءات تسليم الإعمال المنفذة مع التغاضي عن المخالفات وتسهيل صرف المستحقات المالية للشركة، فضلا عن إجبار الشركة المنفذة علي مشاركة نجله"احمد" في تنفيذ الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع.

وكشفت التحقيقات، أن تحريات الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية ومحضر تفريغ النيابة للتسجيلات الصوتية وتقرير اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأنها ومذكرة النيابة تؤكد صحة الواقعة، وقيدت برقم 505 لسنة 2018م، وما انتهت إليه نيابة امن الدولة العليا بعد فض تقارير خبير الأصوات وقيدت برقم 18460 لسنة 2018م.

وأكدت النيابة الإدارية انه بشأن ما نسب للمتهم من حصوله علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من احد الشركات مقابل تسهيل بعض الإعمال المخالفة، فأن ذلك ثابت بالأوراق والتحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية ونيابة امن الدولة العليا الأمر الذي يشكل ذنبا تأديبيتا وتقرر إحالته للمحاكمة التأديبية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الشيخ المبتهل عبدالتواب البساتيني
» أنا «نمبر وان».. و«صلاح» يتدخل في اختيارات المنتخب
» ريال مدريد يضم مهاجم ليون الفرنسي
» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» «الرجل الجمجمة» يثير الجدل في كولومبيا
» رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى الدوري التركي
» ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 60 حالة
» إسرائيل تمدد اعتقال الكاتبة الفلسطينية «لمى خاطر»
» «السيسي» يزور البحرين غدًا
» «عزت بيجوفيتش» يصل فلسطين في زيارة رسمية
» «نوبل للسلام» ترفض سحب الجائزة من حاكمة ميانمار

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة