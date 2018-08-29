شاهد.. لحظة انفجار سيجارة إلكترونية داخل جيب رجل

29 أغسطس 2018 - 08:50 م

التقطت كاميرا متجر لبيع التلفزيونات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، لحظة مثيرة انفجرت فيها سيجارة إلكترونية داخل جيب أحد العملاء.

وكان محمد عبد الهادي (24 عاما) يتفحص جهاز تلفزيون قبل شرائه، داخل متجر في مدينة أنهايم، السبت، عندما وقع الانفجار.

وأظهرت اللقطات عبد الهادي وهو يفحص التلفزيون قبل لحظات من اشتعال النار في جيبه نتيجة الانفجار، الذي تسبب في إحداث ثقب في سرواله.

ويظهر في الكاميرا عبد الهادي وهو يحاول يائسا إطفاء ألسنة اللهب بينما كان يركض إلى حمام مجاور لإخماد النار.

وقال لشبكة "إن بي سي" إنه شعر بصدمة في جيبه، حيث كان يضع سيجارته الإلكترونية قبل أن تنفجر، وأضاف: "تسببت السيجارة في انفجار جيبي".