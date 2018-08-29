» ريال مدريد يضم مهاجم ليون الفرنسي

29 أغسطس 2018 - 08:53 م

أنهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، إجراءات استعادة ماريانو دياز، مهاجم ليون الفرنسي، لمدة 5 سنوات مقبلة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل دياز لصفوف ليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الريال، وفعل الملكي بند إعادة شراء اللاعب مجددًا، وقال النادي الإسباني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "ريال مدريد توصل إلى إتفاق مع أولمبيك ليون من أجل التعاقد مع ماريانو دياز بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة".

وأضاف: "ماريانو دياز سيخضع للفحص الطبي يوم الجمعة وبعدها سيتم تقديمه في سانتياجو برنابيو في الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة".

وأنهى: "ماريانو دياز سيخطو على عشب سانتياجو برنابيو قبل أن يتواجد في مؤتمر صحفي مخصص لوسائل الإعلام".