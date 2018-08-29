  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:17 م
بحث متقدم
عبد الله الماحي

إعلاميون بالخارج: «نار زنازين مصر.. ولا جنة الغربة»

ارشيفية

«الرقابة الإدارية» تلقي القبض على مسئول كبير متلبسًا برشوة

أردوغان والملك سلمان

رسالة من الملك سلمان وولي العهد لـ«أردوغان»

زرع قرنية

أين ذهبت قرنيات الموتى منذ عام 2003؟

الرئيس الأسبق مبارك

«ولا يوم من أيامه».. لماذا يحن المصريون إلى أيام«مبارك»

قناة السويس الجديدة

هل يُهدد ممر «القطب الشمالي» قناة السويس؟

رئيس الوزراء

مفاجأة مدوية في حركة المحافظين الجُدد

طالب الرحاب

بالفيديو.. قاتل طالب الرحاب يمثل جريمته

ارشيف

والدة المتهم بقتل طفليه لـ"المصريون": "ابني كذاب"

مصر والسودان

الكشف عن مشروع ضخم يوحد مصر والسودان من جديد

ريال مدريد يضم مهاجم ليون الفرنسي

الرياضة

دياز
دياز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو

#

ريال مدريد يصدم «بنزيما» بقرار مفاجئ

#

«زيدان» يتجه لإراحة «رونالدو» أمام لاس بالماس

#

«رونالدو» يتمسك بانتقال «صلاح» للريال

ريال مدريد

المصريون

ليون

أنهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، إجراءات استعادة ماريانو دياز، مهاجم ليون الفرنسي، لمدة 5 سنوات مقبلة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل دياز لصفوف ليون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الريال، وفعل الملكي بند إعادة شراء اللاعب مجددًا، وقال النادي الإسباني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "ريال مدريد توصل إلى إتفاق مع أولمبيك ليون من أجل التعاقد مع ماريانو دياز بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة".

وأضاف: "ماريانو دياز سيخضع للفحص الطبي يوم الجمعة وبعدها سيتم تقديمه في سانتياجو برنابيو في الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة".

وأنهى: "ماريانو دياز سيخطو على عشب سانتياجو برنابيو قبل أن يتواجد في مؤتمر صحفي مخصص لوسائل الإعلام".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الشيخ المبتهل عبدالتواب البساتيني
» أنا «نمبر وان».. و«صلاح» يتدخل في اختيارات المنتخب
» ريال مدريد يضم مهاجم ليون الفرنسي
» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» «الرجل الجمجمة» يثير الجدل في كولومبيا
» رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى الدوري التركي
» ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 60 حالة
» إسرائيل تمدد اعتقال الكاتبة الفلسطينية «لمى خاطر»
» «السيسي» يزور البحرين غدًا
» «عزت بيجوفيتش» يصل فلسطين في زيارة رسمية
» «نوبل للسلام» ترفض سحب الجائزة من حاكمة ميانمار

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة