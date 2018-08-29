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«الرجل الجمجمة» يثير الجدل في كولومبيا

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الرجل الجمجمة
الرجل الجمجمة

متابعات - خالد الشرقاوي

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عمليات تجميل

الرجل الجمجمة

خضع شاب، يبلغ من العمر 22 عاما، لعدد من العمليات الجراحية والتجميلية، ليغير ملامح وجهه إلى شكل يشبه "الجمجمة"، حسب ما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية.

وقال المصدر إن الشاب، المسمى إريك ينير هينكابي راميريز، أجرى عمليات جراحية صعبة ليغير شكل وجهه بشكل كامل، إلا أن متابعيه يقولون إن شكله أصبح مرعبا ويبدو مثل "الشيطان".

وأوضح الشاب "إريك" أنه أجرى، خلال العامين الماضيين، عمليات جراحية وتجميلية على أنفه وأذنيه وعينيه ولسانه، مضيفا "أحب الجماجم منذ صغري".

وتابع "كنت أريد القيام بهذه العمليات حين كنت طفلا لكن أمي كانت ترفض الأمر.. وبعد وفاتها بدأت تنفيذ ما كنت أحلم به".

و"إريك" هو أول شخص في كولومبيا يجري هذا النوع من العمليات ليغير مظهر وجهه، الأمر الذي جلب له عددا كبيرا من الانتقادات.


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