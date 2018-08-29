» وفاة الشيخ المبتهل عبدالتواب البساتيني

29 أغسطس 2018 - 09:29 م

توفي الشيخ عبدالتواب البساتيني، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربي.

يعد الشيخ عبد التواب البساتيني أحد أشهر المبتهلين المصريين خلال العقود الثلاثة الماضية، وواحد من تلاميذ مدرسة الكبار في فن الابتهال، وعلى رأسهم الشيخ على محمود ونصر الدين طوبار وسيد النقشبندي، إضافة إلى أنه قارئ للقرآن الكريم.

ولد "البساتيني" في محافظة بني سويف، و حفظ القرآن وسنه 13 سنة حصل على عالية القراءات عام 1979.