وديًا.. مصر المقاصة يهزم أهلي طرابلس

29 أغسطس 2018 - 09:42 م

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا وديًا على نظيره أهلي طرابلس الليبي، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريق الفيومى لمواجهة المصرى البورسعيدى الإثنين المقبل بالجولة الخامسة للدوري.

سجل الغاني جون أنطوي هدفي الفريق الفيومي.

خاص طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة المبارة بتشكيل مكون من محمد كوكو فى حراسة المرمى أمامه الرباعى عصام صبحى ، أحمد مودي ، شريف حازم ، أحمد محسن ، نصر رمضان ، ايريك تراوري ، محمد دسوقي ، وليد عادل ، فى خط الوسط ، مروان حمدي ، جون انطوى فى خط الهجوم.

حرص اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة ، على حضور اللقاء لتحفيز اللاعبين والرفع من الروح المعنوية لتجاوز الهزيمتين الأخيرتين أمام الزمالك والاسماعيلى.