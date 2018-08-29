  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:50 م
بحث متقدم
ضحية الرحاب

تفاصيل جديدة عن واقعة "ضحية الرحاب"

عبد الله الماحي

إعلاميون بالخارج: «نار زنازين مصر.. ولا جنة الغربة»

ارشيفية

«الرقابة الإدارية» تلقي القبض على مسئول كبير متلبسًا برشوة

أردوغان والملك سلمان

رسالة من الملك سلمان وولي العهد لـ«أردوغان»

زرع قرنية

أين ذهبت قرنيات الموتى منذ عام 2003؟

الرئيس الأسبق مبارك

«ولا يوم من أيامه».. لماذا يحن المصريون إلى أيام«مبارك»

قناة السويس الجديدة

هل يُهدد ممر «القطب الشمالي» قناة السويس؟

رئيس الوزراء

مفاجأة مدوية في حركة المحافظين الجُدد

طالب الرحاب

بالفيديو.. قاتل طالب الرحاب يمثل جريمته

ارشيف

والدة المتهم بقتل طفليه لـ"المصريون": "ابني كذاب"

تفاصيل جديدة عن واقعة "ضحية الرحاب"

آخر الأخبار

ضحية الرحاب
ضحية الرحاب

أخبار متعلقة
#

شقيق قتيل الرحاب يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

#

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

#

طفل الشروق يكشف كواليس جديدة عن واقعة اختطافه

#

تفاصيل جديدة بواقعة الفتاة المنتحرة بالمترو

كشف عمر أسامة، شقيق قتيل الرحاب، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل اخيه ، مشيرا إلى أن شقيقه أحضر هدية من الذهب لخطيبته قبل عيد الأضحى وأخبره بأنه سيذهب إليها، وبعدها تم إغلاق الهاتف المحمول الخاص بها.

وقال  "أسامة" في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار وان":" إن خطيبته اتصلت به لتسأله عن شقيقة بانه مختفي "، مضيفا "كانت بتكلمني ببرود أعصاب كأنها متعرفش أي حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل في المتهم وبنته".

وأشار إلى أن شقيقه اكتشف عن طريق الصدفة أن والد خطيبته مزور ولم يخبر أحدًا إلا خطيبته حتى يتأكد من الحقيقة.

وتابع:" أن والده مريض بشدة منذ لحظة علمه بالواقعة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وسائل إعلام تركية تحتفي بدخول مواطنة ألمانية الاسلام
» أسرار اجتماع ترامب مع قادة إنجيليين يكشفها تسجيل صوتي مسرب
» وفاة الشيخ المبتهل عبدالتواب البساتيني
» أنا «نمبر وان».. و«صلاح» يتدخل في اختيارات المنتخب
» ريال مدريد يضم مهاجم ليون الفرنسي
» بث مباشر.. مباراة المصري والهلال السوداني
» «الرجل الجمجمة» يثير الجدل في كولومبيا
» رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى الدوري التركي
» ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 60 حالة
» إسرائيل تمدد اعتقال الكاتبة الفلسطينية «لمى خاطر»
» «السيسي» يزور البحرين غدًا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة