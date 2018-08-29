تفاصيل جديدة عن واقعة "ضحية الرحاب"

كشف عمر أسامة، شقيق قتيل الرحاب، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل اخيه ، مشيرا إلى أن شقيقه أحضر هدية من الذهب لخطيبته قبل عيد الأضحى وأخبره بأنه سيذهب إليها، وبعدها تم إغلاق الهاتف المحمول الخاص بها.

وقال "أسامة" في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار وان":" إن خطيبته اتصلت به لتسأله عن شقيقة بانه مختفي "، مضيفا "كانت بتكلمني ببرود أعصاب كأنها متعرفش أي حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل في المتهم وبنته".

وأشار إلى أن شقيقه اكتشف عن طريق الصدفة أن والد خطيبته مزور ولم يخبر أحدًا إلا خطيبته حتى يتأكد من الحقيقة.

وتابع:" أن والده مريض بشدة منذ لحظة علمه بالواقعة".