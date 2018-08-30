إيمان عز الدين كانت في غيبوبة وعظامها أصيبت بـ"التفتت"

30 أغسطس 2018 - 07:35 ص

أصدر وليد عبد الرحمن - رئيس تحرير البرامج التي تقدمها الإعلامية إيمان عز الدين - بيانًا لتوضيح حالتها الصحية ، مؤكدًا أنها بدأت في التحسن بشكل نسبي مع المتابعة الدقيقة لحالتها الصحية .



وقال "عبد الرحمن" إن إيمان أجرت عملية جراحية لترميم المفصل وإعادة بناء القدم في أحد المستشفيات الخاصة، ويتابع الأطباء حالتها لحظة بلحظة، وتتمتع بمعاملة مثالية بعد الحادث المؤلم الذي تعرضت له صباح الاثنين الماضي.



وأشار إلى أن الأطباء نجحوا في السيطرة على الحالة الصحية لإيمان عز الدين التي كانت صحتها متدهورة للغاية ودخلت المستشفى في غيبوبة .



واستدرك: " إيمان أصيبت بتهتك شديد في القدم اليمنى وتفتت العظام تماما، وارتشاح في المخ والعديد من الكدمات، وجرى التعامل بنجاح مع التجمع الدموي في البطن، وهناك متابعة دقيقة لجميع أجهزة الجسم للاطمئنان على حالتها بالكامل".



