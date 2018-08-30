للمرة الثالثة على التوالى.. غرق شوارع شبرا الخيمة

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب الأعطال المتكررة فى شبكة المياه وانفجار ماسورة الخط الرئيسي ما تسبب في غرق الشوارع بالمياه وشل حركة المرور بالإضافة إلى إهدار المياه.

وقال مجدي الجيوشي من المنطقة، إن ظاهرة تسرب مياه الشرب النقية تزايدت في المنطقة بشكل بشع حيث انفجر خط المياه الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي في أقل من شهر، ما يدل علي مدى الإهمال الذي نعيش فيه، وغرق الشوارع بالمياه نتيجة حدوث تسريبات فى شبكات المياه باستمرار في الشارع الرئيسي وعدم تحرك الجهات المختصة لإصلاح تلك الشبكات ما تسبب فى استمرار تسرب المياه بصورة مستمرة وغرق عدد من الشوارع وحوائط العمارات السكنية التى تشبعت حوائطها بالمياه المتسربة.