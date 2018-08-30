هكذا سخر "فيس بوك" من رضوى الشربيني بعد هجومها على الرجال

30 أغسطس 2018 - 08:20 ص

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلامية "رضوى الشربيني" بعد ظهور مقطع فيديو لها تطالب فيه بضرورة عمل "بلوك" لأي رجل على التطبيقات المختلفة كفيس بوك وواتس آب .



وقالت "رضوى" في برنامجها المذاع على فضائية "سي بي سي" : تعرفي البلوك؟ .. اعمليله بلوك من فيس بوك .. من واتس آب .. بلوك بلوك بلوك".



وهي الجملة التي تحولت "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأصبح الجميع يستخدم كلمة "بلوق بلوق بلوق" في إشارة لنطق رضوى الشربيني للكلمة .



وقامت صفحة "تمت الترجمة" بعمل مقطع فيديو ساخر لتصريحات "رضوى" عن طريق تركيب كلامها على موسيقى واقتطاعه بشكل يُظهره وكأنه أغنية .



وقال أحد النشطاء على "فيس بوك" : "



