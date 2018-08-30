هكذا سخر "فيس بوك" من رضوى الشربيني بعد هجومها على الرجال

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رضوي الشربيني

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلامية "رضوى الشربيني" بعد ظهور مقطع فيديو لها تطالب فيه بضرورة عمل "بلوك" لأي رجل على التطبيقات المختلفة كفيس بوك وواتس آب .

وقالت "رضوى" في برنامجها المذاع على فضائية "سي بي سي" : تعرفي البلوك؟ .. اعمليله بلوك من فيس بوك .. من واتس آب .. بلوك بلوك بلوك".

وهي الجملة التي تحولت "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأصبح الجميع يستخدم كلمة "بلوق بلوق بلوق" في إشارة لنطق رضوى الشربيني للكلمة .

وقامت صفحة "تمت الترجمة" بعمل مقطع فيديو ساخر لتصريحات "رضوى" عن طريق تركيب كلامها على موسيقى واقتطاعه بشكل يُظهره وكأنه أغنية .

وقال أحد النشطاء على "فيس بوك" : "دي عاملة زي واحد اعمي بيوري الطريق للواحد مفتح  .. منجحتش في حياتها الاجتماعية بشهادتها وجاية تدي للبنات نصايح".

وقال آخر: "ربنا يسامح الراجل اللي زعلك وخلاكي بقيتي كدة ".

وقالت إحدى المدافعات عن رضوى الشربيني: "هو الرجالة كل ما واحدة متعجبهمش يقوموا يعملوا عليها فيديو تريقة؟.. هنفضل نصدقها برضو".





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