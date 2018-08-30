إلغاء الاحتفالات بعيد القليوبية بسبب حركة المحافظين

30 أغسطس 2018 - 08:56 ص

شهد الديوان العام بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حالة من الهدوء والترقب، تزامنًا مع حركة المحافظين التي سيعلن عنها خلال ساعات.

فيما أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عن إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة والتي كان من المقرر لها اليوم الخميس، باستاد بنها الرياضي وقصر ثقافة بنها، وتأجيلها لموعد آخر سيتم تحديده لاحقًا، بالرغم من الانتهاء من جميع الاستعدادات وتوجيه الدعوات للحضور والذين من بينهم 5 محافظين سابقين للقليوبية، وتواجد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بالاستراحة الخاصة به بالمحافظة لحين إخطاره بالحركة، وكانت قد استعدت المحافظة للاحتفال بعيدها القومى من خلال رفع علم مصر فى الشوارع الرئيسية بمدينة بنها وديوان المحافظة، وغيرها من مظاهر الاحتفال، إلا أن حلف يمين المحافظين الجدد تسبب في تأجيل الاحتفالات.

فيما سادت حالة من الهدوء داخل أروقة ديوان عام محافظة القليوبية، وتواجد جميع موظفى مكتب اللواء محمود عشماوي داخل الديوان وفريق العمل.