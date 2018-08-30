ارتفاع أسعار العملات في البنوك

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أغسطس.
وسجل الدولار الأمريكي 17.8200 جنيه للشراء 17.9200 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي 20.7002 جنيه للشراء 20.8183 جنيه للبيع.
والجنيه الإسترلينى 23.2023 جنيه للشراء 23.3344 جنيه للبيع. والفرنك السويسري 17.9222 جنيه للشراء 18.0244 جنيه للبيع، و100 ين ياباني 15.9982 جنيه للشراء، 16.0906 جنيه للبيع. واليوان الصيني 2.6025 جنيه للشراء 2.6202 جنيه للبيع.
وعلى مستوى العملات العربية سجل الريـال السعودي 4.7522 جنيه للشراء، 4.7784 جنيه للبيع.
والدينار الكويتي 58.8213 جنيه للشراء، 59.1658 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.8514 جنيه للشراء، 4.8795 جنيه للبيع، والدينار الأردني 25.0676 جنيه للشراء، 25.2849 جنيه للبيع.
والريـال العماني 46.2261 جنيه للشراء، 46.5649 جنيه للبيع.
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