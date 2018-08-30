  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
شاهد..الكشف عن سجن سري بمحيط قصر الأسد

شاهد.. الكشف عن سجن سرى بمحيط قصر الأسد

نتنياهو

نتنياهو يتوعد أعداء إسرائيل بمفاعل ديمونة النووى

الإخوان لا يؤمنون إلا بـ"النكاية"

الإخوان لا يؤمنون إلا بـ"النكاية"

صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي الليلة

السيسي

بالأسماء.. المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية

هذه أسباب انخفاض سعر الدولار

ارتفاع أسعار العملات في البنوك

ترامب

ترامب يشتم مكتشف فضيحة "ووتر جيت": لن تكررها معي يا منحط

رضوى الشربيني

هكذا سخر "فيس بوك" من رضوى الشربيني بعد هجومها على الرجال

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين كانت في غيبوبة وعظامها أصيبت بـ"التفتت"

عكاشة

من أين ينفق توفيق عكاشة على بيته وكم؟ .. هذه هي الإجابة

ارتفاع أسعار العملات في البنوك

مال وأعمال

هذه أسباب انخفاض سعر الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تراجع أسعار الدولار في ثاني ايام عيد الأضحى

#

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

#

أسعار العملات العربية والأجنبية

#

سعر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أغسطس.

وسجل الدولار الأمريكي 17.8200 جنيه للشراء 17.9200 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي 20.7002 جنيه للشراء 20.8183 جنيه للبيع.

والجنيه الإسترلينى 23.2023 جنيه للشراء 23.3344 جنيه للبيع. والفرنك السويسري 17.9222 جنيه للشراء 18.0244 جنيه للبيع، و100 ين ياباني 15.9982 جنيه للشراء، 16.0906 جنيه للبيع. واليوان الصيني 2.6025 جنيه للشراء 2.6202 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية سجل الريـال السعودي 4.7522 جنيه للشراء، 4.7784 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي 58.8213 جنيه للشراء، 59.1658 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.8514 جنيه للشراء، 4.8795 جنيه للبيع، والدينار الأردني 25.0676 جنيه للشراء، 25.2849 جنيه للبيع.

والريـال العماني 46.2261 جنيه للشراء، 46.5649 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل
» بلطجية يغتصبون مراهقة بعد خطفها من منزلها وقتل جدتها
» مُعلمة أمريكية تعترف باعتدائها جنسيًا على 6 طلاب
» بعد فيديو جنسي لـ"لاعب شهير" .. ناديه ينفي
» لجنة "نوبل" تتحدى المسلمين: لن نسحبها من حاكمة "بورما"
» وسائل إعلام تركية تحتفي بدخول مواطنة ألمانية الاسلام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة