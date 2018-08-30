"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي الليلة

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يترقب اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الخميس إعلان الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا للموسم المنقضى 2017- 2018.

والليلة تشهد إمارة "موناكو" الفرنسية، حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للإعلان عن جوائز أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين خلال الموسم الكروي الماضي، كما سيتم خلال نفس الحدث سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن "يويفا" قبل أيام، أن اللاعب محمد صلاح وأفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو واللاعب الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، هم قوام القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

واكتسبت الجائزة التي أقرها "اليويفا" في عام 2011، أهميتها بعد انضمام جائزة الكرة الذهبية إلى جائزة الاتحاد الدولي لأفضل لاعب في العالم عام 2010.

ومنذ النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2011، بات صلاح جناح ليفربول أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم للقائمة النهائية المنافسة على اللقب، كما أصبح "محمد صلاح" أيضا صاحب الـ26 عاما أول لاعب مصري و عربي و أفريقي يتم اختياره للقائمة القصيرة للجائزة.


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