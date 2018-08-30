  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
شاهد..الكشف عن سجن سري بمحيط قصر الأسد

شاهد.. الكشف عن سجن سرى بمحيط قصر الأسد

نتنياهو

نتنياهو يتوعد أعداء إسرائيل بمفاعل ديمونة النووى

الإخوان لا يؤمنون إلا بـ"النكاية"

الإخوان لا يؤمنون إلا بـ"النكاية"

صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي الليلة

السيسي

بالأسماء.. المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية

هذه أسباب انخفاض سعر الدولار

ارتفاع أسعار العملات في البنوك

ترامب

ترامب يشتم مكتشف فضيحة "ووتر جيت": لن تكررها معي يا منحط

رضوى الشربيني

هكذا سخر "فيس بوك" من رضوى الشربيني بعد هجومها على الرجال

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين كانت في غيبوبة وعظامها أصيبت بـ"التفتت"

عكاشة

من أين ينفق توفيق عكاشة على بيته وكم؟ .. هذه هي الإجابة

ارتفاع درجات حرارة اليوم

آخر الأخبار

الطقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات باليونان إلى 74 قتيلًا

#

ارتفاع درجات حرارة اليوم والعظمى تسجل 38 درجة

#

ارتفاع درجات حرارة اليوم.. والعظمى تسجل 39 درجة

#

ارتفاع درجات حرارة اليوم والعظمى تسجل 38 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 30 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يرتفع طقس اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 22 31

بلطيم 22 32

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 24 33

بورسعيد 26 30

دمياط 26 29

العريش 22 32

رفح 22 32

الإسماعيلية 22 35

السويس 25 34

رأس سدر 26 36

نخل 19 33

نويبع 29 36

طابا 25 34

كاترين 19 35

الطور 28 33

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 27 35

الفيوم 25 35

بنى سويف 25 35

المنيا 26 36

أسيوط 23 37

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 24 39

شلاتين 26 36

أبو رماد 27 36

رأس حدربة 28 35

حلايب 28 35


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل
» بلطجية يغتصبون مراهقة بعد خطفها من منزلها وقتل جدتها
» مُعلمة أمريكية تعترف باعتدائها جنسيًا على 6 طلاب
» بعد فيديو جنسي لـ"لاعب شهير" .. ناديه ينفي
» لجنة "نوبل" تتحدى المسلمين: لن نسحبها من حاكمة "بورما"
» وسائل إعلام تركية تحتفي بدخول مواطنة ألمانية الاسلام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة