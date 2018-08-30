» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ

30 أغسطس 2018 - 09:46 ص

اعترفت المُدرسة التي توصف من قبل تلاميذها بـ"كيم كاردشيان"، أمام محكمة في ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية، باعتدائها جنسيًا على عدد من الطلاب، وفقًا لما قاله موقع "ديلي ستار".

واعترفت شانون موزير "37 سنة" أمام المحكمة بست تهم كانت موجهة إليها، من بينها اعتداءات جنسية واستدراج أطفال صغار عبر الإنترنت.

وقالت مؤسسة "ليبرتي ميدل" إنها أقالت الأستاذة موزير بعد انتشار تقارير تقول إنها ترسل صورًا "مخلة بالحياء" لتلاميذها.

وذكرت "ديلى ستار" أن عدد التلاميذ الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من طرف الأستاذة بلغ 6، كلهم ذكور وقال أحدهم إن الأستاذة مارست معه الجنس في حديقة "ويست فارجو".

وتواجه موزير، التي تقبع حاليًا في السجن، عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات من الحبس.