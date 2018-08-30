  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:29 ص
بحث متقدم
شاهد..الكشف عن سجن سري بمحيط قصر الأسد

شاهد.. الكشف عن سجن سرى بمحيط قصر الأسد

نتنياهو

نتنياهو يتوعد أعداء إسرائيل بمفاعل ديمونة النووى

الإخوان لا يؤمنون إلا بـ"النكاية"

الإخوان لا يؤمنون إلا بـ"النكاية"

صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي الليلة

السيسي

بالأسماء.. المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية

هذه أسباب انخفاض سعر الدولار

ارتفاع أسعار العملات في البنوك

ترامب

ترامب يشتم مكتشف فضيحة "ووتر جيت": لن تكررها معي يا منحط

رضوى الشربيني

هكذا سخر "فيس بوك" من رضوى الشربيني بعد هجومها على الرجال

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين كانت في غيبوبة وعظامها أصيبت بـ"التفتت"

عكاشة

من أين ينفق توفيق عكاشة على بيته وكم؟ .. هذه هي الإجابة

"رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب

الرياضة

رونالدو
رونالدو

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

لاعبة عربية تخالف القانون وتقيم في إسبانيا بطرقة غير شرعية

#

بعد نقله للعناية المركزة.. «رونالدو» يُطمئن جماهيره

#

مبابي: هذا ما سيتغير في حياتي بعد التتويج بالمونديال

#

«بافارد»: «الإنترنت» يتحدث عن انجازي مع فرنسا

قرر اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي الغياب عن لقاء منتخب بلاده في اللقاءين المقبلين ضد إيطاليا في منافسات دوري الأمم الأوروبية، المسابقة الجديدة التي تنطلق في سبتمبر المقبل، للتفرغ لناديه الجديد يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة.

وكتبت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي يريد أن يعطي الأولوية لناديه، وأن يكون في تورينو في قمة لياقته البدنية بهدف الاندماج بشكل أفضل مع زملائه الجدد في فريق "السيدة العجوز".

وسيضحي رونالدو 33 عامًا بالمشاركة في مباراتين دوليتين قويتين، الأولى ودية ضد منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم في مونديال 2018 في روسيا، في السادس من سبتمبر، والثانية ضد إيطاليا في دوري الأمم في العاشر منه.

وانضم أفضل لاعب في العالم إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة مفاجئة مقابل 100 مليون يورو.

وفاز يوفنتوس في أول مباراتين هذا الموسم من بطولة الدوري المحلي في سعيه إلى لقب ثامن تواليا، لكن رونالدو لم يسجل فيهما وقدم خلالهما أداء باهتًا.

ويريد النجم البرتغالي مساعدة يوفنتوس أيضًا على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما حل وصيفًا مرتين في آخر 4 مواسم، علمًا بأنه أحرز لقب المسابقة الأوروبية للمرة الأخيرة عام 1996.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل
» بلطجية يغتصبون مراهقة بعد خطفها من منزلها وقتل جدتها
» مُعلمة أمريكية تعترف باعتدائها جنسيًا على 6 طلاب
» بعد فيديو جنسي لـ"لاعب شهير" .. ناديه ينفي
» لجنة "نوبل" تتحدى المسلمين: لن نسحبها من حاكمة "بورما"
» وسائل إعلام تركية تحتفي بدخول مواطنة ألمانية الاسلام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة