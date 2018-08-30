» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب

30 أغسطس 2018 - 09:48 ص

قرر اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي الغياب عن لقاء منتخب بلاده في اللقاءين المقبلين ضد إيطاليا في منافسات دوري الأمم الأوروبية، المسابقة الجديدة التي تنطلق في سبتمبر المقبل، للتفرغ لناديه الجديد يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة.

وكتبت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي يريد أن يعطي الأولوية لناديه، وأن يكون في تورينو في قمة لياقته البدنية بهدف الاندماج بشكل أفضل مع زملائه الجدد في فريق "السيدة العجوز".

وسيضحي رونالدو 33 عامًا بالمشاركة في مباراتين دوليتين قويتين، الأولى ودية ضد منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم في مونديال 2018 في روسيا، في السادس من سبتمبر، والثانية ضد إيطاليا في دوري الأمم في العاشر منه.

وانضم أفضل لاعب في العالم إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة مفاجئة مقابل 100 مليون يورو.

وفاز يوفنتوس في أول مباراتين هذا الموسم من بطولة الدوري المحلي في سعيه إلى لقب ثامن تواليا، لكن رونالدو لم يسجل فيهما وقدم خلالهما أداء باهتًا.

ويريد النجم البرتغالي مساعدة يوفنتوس أيضًا على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما حل وصيفًا مرتين في آخر 4 مواسم، علمًا بأنه أحرز لقب المسابقة الأوروبية للمرة الأخيرة عام 1996.