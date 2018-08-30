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بولاية كولورادو الأمريكية

سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات

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رجحت الشرطة الأمريكية وفاة طفل في التاسعة من عمره بولاية كولورادو الأمريكية، بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع، أن يكون انتحارًا.

وكان الصبي أفصح عن ميوله الجنسية المثلية إلى والدته، التي تعتقد أن التنمر كان عاملاً في انتحاره، حسبما قالت لقناة "إتش إل إن".

وأضافت ليا بيرس، والدة جميل مايلز: "نفس الأطفال الذين اعتادوا مضايقته في العام الماضي كانوا منتبهين له هذا العام، وقالوا إنه مثلي الجنس. لقد آذوا طفلي".

وقال أخصائي علم النفس السريري منسق الوقاية من الانتحار جون أيكرمان: "يلعب الاندفاع دورًا كبيرًا في السلوك الانتحاري للأطفال الذين لا يفكرون في أفعالهم".

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