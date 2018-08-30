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دراسة: نقص الحيوانات المنوية فى الآباء يصيب الأبناء بالبدانة

صحة وتغذية

بروتين نقصه ينقص الحيوانات المنوية للرجال
بروتين نقصه ينقص الحيوانات المنوية للرجال

وكالات : حنان حمدتو

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أكدت دراسة حديثة أن الرجال الذين لا يتناولون كميات كافية من البروتين، يعانون من ضعف حيواناتهم المنوية، كما يحتمل أن ينجبوا أطفالاً بدناء.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التى نشرت الدراسة، فقد أجرى باحثون تجاربهم على فئران تناولوا نصف كمية البروتينات الموصى بها، ليجدوا أن حيواناتهم المنوية كانت ضعيفة، وتوصلوا إلى نتيجة ثانية تفيد أن نسلهم صار أكثر بدانة، بالإضافة إلى إصابته بالنوع الثاني من البول السكري.

ويقول الباحثون إن السبب في ذلك هو أن عدم التوازن الغذائي من ناحية البروتينات يؤثر على جودة الحمض النووي الذي ينتقل من الأب إلى الطفل.

ومع ذلك، لا يزال فريق من جامعة نوتنجهام البريطانية غير متأكد من أن نقص البروتينات، الموجودة في اللحوم والبقوليات، يمكن أن يضعف الحيوانات المنوية.

وما يجمع عليه الخبراء هو أن ضعف الحيوانات المنوية عند الرجل يعود بالأساس إلى زيادة الوزن أو التدخين أو شرب الكحول بشكل مفرط.

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